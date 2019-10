Začenja se liga NBA, prvaki gostijo Pelikane, tem pa manjka prvi nabor Zion

V noči na sredo po slovenskem času se onkraj Atlantika pričenja nova sezona košarkarske lige NBA, v kateri bodo letos nastopali trije slovenski asi. Goran Dragić, Luka Dončić in Vlatko Čančar pa so to noč še prosti, v uvodu v sezono bodo namreč igrali branilci naslova Toronto Raptors, ki se bodo doma spopadli z New Oreleans Pelicans, ter Clippers in Lakers, ki bodo obračunali v mestnem derbiju Los Angelesa.

Prvaki bodo branjenje začeli na domačem parketu, takoj po slavnostnem dogodku, na katerem se bodo spomnili šampionske sezone 2018/19. Ekipo, prvo kanadsko z naslovom prvaka v zgodovini ligi NBA, sta poleti zapustila zvezdnika Kawhi Leonard in Danny Green, zato Kyla Lowryja, Marca Gasola, Serga Ibako in druščino v tej sezoni čaka naporna sezona. V štirih pripravljalnih tekmah so dvakrat zmagali in dvakrat izgubili.

Pelicans so v predsezoni dobili vseh pet tekem, na prvi tekmi rednega dela pa bodo pogrešali mladega 19-letnega zvezdnika, številko ena z letošnjega nabora, Ziona Williamsona, ki je prestal operacijo (artroskopijo) kolena in bo svojo prvo sezono v najmočnejši ligi na svetu začel s "šest- do osemtedensko" zamudo. Toliko naj bi namreč trajalo njegovo okrevanje.

V loasngeleškem derbiju se bosta udarili moštvi Clipper in Lakers. Slednji lani z LeBronom Jamesom niso izpolnili pričakovanj in se sploh niso uvrstili v končnico, poleti so odločeni, da se ta sramota ne ponovi, moštvo okrepili z Anthonyjem Davisom, Dannyjem Greenom, DeMarcusom Cusinsom, Averyjem Bradleyjem, Dwigtom Howardom … Clippers so lani izpadli v prvem krogu končnice proti kasnejšim finalistom Golden State Warriors, njihova največja poletna okrepitev pa je Kawhi Leonard, ki je prišel iz šampionskega Toronta.

Liga NBA, 22. oktober:

