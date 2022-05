Miami povedel v konferenčnem finalu, Dončić na parket v četrtek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jimmy Butler je na tekmi dosegel 41 točk in bil najboljši košarkar Miamija. Foto: Guliverimage

V noči na sredo je bila v košarkarski ligi NBA na sporedu prva tekma konferenčnega finala vzhodne konference. Med seboj so obračunali košarkarji Miami Heat in Boston Celtics. Na koncu so slavili košarkarji Miamija z rezultatom 118:107. Izid v zmagah je 1:0 za Miami.