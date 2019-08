Za reprezentanco nima energije, za nekdanjo Pippenovo ženo pač #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Larsa in Scottie Pippen sta se po 21 letih zakona razšla novembra lani.

V ameriških rumenih medijih se na glas govori o tem, da ima precej sveža ločenka Larsa Pippen, s slovitim košarkarjem Scottijem sta se ločila novembra lani , že novega izvoljenca. To pa naj ne bi bil nihče drug kot od nje polovico mlajši zvezdnik Philadelphie 76ers Ben Simmons.

Omenjeni novopečeni parček so ujeli v enem izmed nočnih klubov v Hollywoodu. Vir, ki je novico razširil med ameriške tabloide, je povedal, da sta se Larsa in Ben tisti večer celo noč družila in se pogovarjala, zabavo pa na koncu zapustila ločeno. Prvi je odšel Ben, le nekaj minut pozneje pa še 45-letna Larsa, kar je označil za zelo sumljivo.

Vse skupaj ne bi bilo nič takega, če ne bi Simmons sredi julija odpovedal nastopa na svetovnem prvenstvu v dresu Avstralije. Kot razlog je navedel, da se želi čim bolj pripraviti na novo sezono NBA.

A, kot kaže, ima še vedno dovolj časa in energije, da hodi po zabavah, vprašanje pa je, kaj bodo na nočno življenje mladeniča in lovljenja deklet porekli pri avstralski košarkarski zvezi.

Ben Simmons je v pretekli sezoni za Philadelphio 76ers dosegal v povprečju dosegal skoraj 17 točk na tekmo. Foto: Reuters

Larsa, mamica štirih otrok, vse ima z legendo Chicago Bulls, Scottijem, je kar 22 let starejša od hitro vzhajajoče NBA-zveze, a ob pogledu na njeno postavo in videz bi težko rekli, da z avstralskim košarkarskim biserom nista vrstnika. Prepričajte se sami.

