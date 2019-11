Za prevlado v Sloveniji z regionalno veljavo

V finalu preteklega državnega prvenstva je takratna Sixt Primorska suvereno opravila s Petrol Olimpijo in se veselila premiernega naslova državnih prvakov.

Ekipi sta v tej sezoni zamenjali imeni, Ljubljančani pa so postali bistveno kakovostnejši, potem ko so se združili s hrvaško Cedevito.

To bo prvi obračun - začel se bo ob 20. uri v Areni Bonifika, v novi sezoni med favoritoma za nov naslov državnih prvakov. A se bosta tokrat pomerila v ligi ABA, v kateri imajo oboji po štiri zmage in en poraz.

"Cedevita Olimpija je odlična ekipa, ki je izjemno dobro vodena. Premore odlične posameznike, moštvo pa je iz tedna v teden igra bolje. Zagotovo so Ljubljančani eni od favoritov Lige ABA. Zagotovo je to za nas še dodaten motiv, da se v Areni Bonifika prikažemo v čim lepši luči in prikažemo največ, česar smo v tem trenutku sposobni. To nam lahko uspe le, če nas bodo na tribunah vzpodbujali glasni navijači in nam pomagali do želenega uspeha," pravi pred tekmo trener Koper Primorske Jurica Golemac.

Med najboljšimi posamezniki v regionalni ligi je pri Koprčanih Lance Harris, ki v povprečju dosega 18 točk. Izkušeni Američan igra skoraj le tekme v lige ABA, saj je v državnem prvenstvu nastopil le na eni. Golemac na slovenskih tleh večkrat spočije tudi Marka Jagodiča - Kuridžo, ki je z 11,8 točke in 8,4 skoka prav tako izjemno pomemben član moštva.

"Počnejo to, kar morajo"

A se vse začne pri glavi in glava ekipe na parketu je organizator igre Žan Mark Šiško, ki je z 10,2 asistence na tekmo najboljši v jadranskem tekmovanju. Poleg tega dosega še 9,4 točke, malenkostno več pa drugi Američan v primorskem dresu Stephen Holt (10,2).

Tudi pri Cedeviti Olimpiji je najbolj učinkovit Američan. Codi Miller-McIntyre se lahko pohvali s 16,4 točke na tekmo. Za njim v vrsti so Marko Simonović (13,2), Jaka Blažič (12,4) in Ryan Boatright (11).

Pri Olimpiji upajo, da bodo iz Kopra odpotovali s polnim izkupičkom. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zagotovo je pred nami težka in zahtevna tekma. Končujemo niz potovanj in gostujočih tekem, zato nam gre na roko, da bomo proti Kopru Primorski na parket stopili v nedeljo, saj bomo lahko napravili nekaj dobrih treningov in nekoliko zadihali. Pripraviti se moramo na težko tekmo. Koper Primorska igra zelo kakovostno, Koprčani imajo močno ekipo, ki igra zelo dobro. Premorejo tudi individualno kakovost v obliki Žana Marka Šiška, Marka Jagodića Kuridže in Lancea Harrisa, preostali igralci pa imajo natančno razdeljene vloge in počnejo to, kar morajo, da je ekipa uspešna. Pričakujem težko tekmo, na kateri moramo zaigrati bolje kot na zadnjih nekaj obračunih, če želimo računati na zmago," pa pred slovenskim derbijem razmišlja trener Olimpije Slaven Rimac, ki se je sredi tedna skupaj s soigralci veselil prve zmage v Eurocupu, potem ko je padla turška Darušafaka.