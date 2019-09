Vsem slovenskim klubom želi takšen proračun, kot ga ima Cedevita Olimpija

Rogaška bo novo sezono začela s povsem prenovljeno ekipo. Po koncu lanske sezone je imel veljavno pogodbo le Luka Božak, vsem drugim košarkarjem pa so pogodbe potekle. V ekipo se je po letu igranja za Helios vrnil Miha Fon, vrnil se je tudi Tadej Ferme. Pogodbe s klubom pa so sklenili še Daniel Vujasinović, Djordje Lelić, Ivan Miličević, Tony Washington in Jan Dornik. V ekipi pa sta tudi mlada Staš Sivka in Nick Čevizović, moštvu pa se je kot zadnji pridružil še Dejan Čigoja. Ostal je tudi Urban Durnik.

Odšli: Žan Kosič, Rashun Davis, Stefan Mijović, Leon Šantelj, Siniša Bilić, Marko Pajić, Mirza Sarajlija, Obrad Tomić, Sreten Knežević in Miha Vašl.



Prišli: Miha Fon, Daniel Vujasinović, Djordje Lelić, Tadej Ferme, Ivan Miličević, Tony Washington, Jan Dornik in Dejan Čigoja.

V klubu pa po treh letih vsaj še dve sezoni ostaja trener Damjan Novaković. Rogaška pod vodstvom Novakovića beleži največje uspehe v zgodovini kluba. V sezonah 2014/15 in 2016/17 je Rogaška igrala v finalu domačega državnega prvenstva, dvakrat pa so Slatničani z nastopi zaključili v polfinalu, zato bo 52-letni strateg še naprej bdel nad klubom iz Rogaške Slatine.

Ekipa Rogaške bo v novi sezoni nastopala v povsem spremenjeni zasedbi kot lani. Foto: Vid Ponikvar

Zadovoljen s sestavo ekipe

"Moštvo je v primerjavi z lani spremenjeno, a jaz sem s sestavo zadovoljen. Glede na naše zmožnosti smo pripeljali res dobre okrepitve. Zdaj je sicer težko biti pameten in napovedati, ali je sestava ekipe za nas idealna in kaj se bo zgodilo med sezono, a za zdaj delamo dobro. Do oktobra moramo še trdo delati, dati vse od sebe in začetek sezone pričakati v čim boljši formi," mesec dni pred začetkom sezone pravi Novaković, ki se je z ekipo prejšnji teden mudil na pripravljalnem turnirju na Kitajskem.

"V petek smo se z nekajdnevno zamudo vrnili domov. Do težav z vrnitvijo domov je sicer vse potekalo odlično. Zaradi izrednih vremenskih razmer je imel notranji let med Shandongom in Šanghajem zamudo, posledično pa smo zamudili tudi let v Evropo. Tako smo se v Slovenijo vrnili v treh skupinah v sredo, četrtek in petek. Vse to dogajanje nam je nekoliko spremenilo nadaljnji potek priprav, a zdaj je, kar je. Zdaj s celotno ekipo normalno nadaljujemo delo in bomo tako nadaljevali vse do oktobra in prvih tekem," napoveduje košarkarski strateg, ki je s predstavami in formo svojih fantov za zdaj zadovoljen.

Novaković je zadovoljen z delom svojih varovancev. Foto: Sportida

"Glede na to, da smo pred odhodom na Kitajsko naredili le dva treninga, še ne moremo pričakovati neke tekoče igre, ki bi navduševala. Kljub temu smo na Kitajskem odigrali nekaj dobrih tekem. V Slovenijo smo se vrnili s tremi zmagami in dvema porazoma. Med tremi uspehi je tudi zmaga nad kitajskim CBA-ligašem Shangdong, za katerega igrajo nekateri igralci, ki so nastopali tudi v ligi NBA," je zadovoljen Novaković.

Jasni cilji pred novo sezono

Bodo navijači Rogaške v prihodnji sezoni našli razlog za veselje? Foto: Urban Urbanc/Sportida Rogaška bo v prihodnji sezoni nastopala v dveh tekmovanjih. Tako kot lani se bodo poleg državnega prvenstva preizkusili še v drugi ligi ABA. Slatničani so v prejšnji sezoni z nastopi v državnem prvenstvu zaključili v četrtfinalu, kjer jih je izločila Krka. V drugi ligi ABA so Slatničani osvojili deseto mesto. Letos si želijo poseči višje.

"V drugi ligi ABA želimo redni del zaključiti na enem izmed prvih štirih mest. Ne glede na naš finančni vložek si tako jaz kot igralci želimo uvrstiti v polfinale. Vemo, da to ne bo lahko, a to ostaja naša želja. Kar se tiče rednega dela državnega prvenstva, nam je vseeno, ali smo prvi ali peti, cilj je uvrstitev v drugi del tekmovanja. Kasneje v ligi za prvaka je vse možno, je pa vse skupaj zdaj še predaleč, da bi karkoli napovedali," je jasen Novaković, ki je prepričan, da bi bili z boljšim proračunom cilji še višji.

Podpira projekt Cedevite Olimpije

Glede finančnih zmogljivosti v slovenski košarki je Novaković prepričan, da bo združitev Cedevite Olimpije pozitivno vplivala na razvoj."Podpiram vse sponzorje, ki v slovensko košarko prinesejo veliko sredstev. Vsem ekipam v državnem prvenstvu bi želel, da bi imeli tak proračun, kot ga ima letos Olimpija," je še sklenil trener Slatničanov.

Rogaška bo do začetka sezone predvidoma odigrala še sedem pripravljalnih tekem, a le dve v Rogaški Slatini. Dvakratni slovenski podprvaki bodo prvo tekmo druge lige ABA odigrali 5. oktobra, ko bodo gostovali pri Sparsu, v državnem prvenstvu pa bodo teden dni kasneje tekmovanje odprli z obračunom proti Hopsom s Polzele.

