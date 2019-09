Srbski košarkar z razlogom ostal v Sloveniji #video

Marko Jagodić-Kuridža je bil v pretekli sezoni eden od ključnih košarkarjev, ki je pripomogel k temu, da je takratna Sixt Primorska osvojila slovenski superpokal, pokal, državno prvenstvo in drugo ligo ABA. Koprčani so si z uspehom prislužili vstopnico za osrednjo regionalno tekmovanje, ki ga je srbski košarkar s hrvaškim potnim listom s Cibono že osvojil. V Kopru se odlično počuti, zato se je z družino odločil, da še podaljša pogodbo za nadaljnji dve sezoni.

Vstopate v drugo sezono v Kopru. Kako ste se navadili na vse skupaj?

Prva sezona bi morala biti težja, ker se je treba sicer privaditi na vse. Vendar mislim, da je bila sezona nad pričakovanji. Naredili smo vse, kar smo lahko.

Verjetno je športniku lepo živeti v mestu ob morju. Bili ste že v Zadru, zdaj v Kopru.

Na morju je najlepše. Zdaj imam tu družino, dva otroka in ženo. Vsi smo srečni, da smo ostali tukaj. Podpisal sem še dveletno pogodbo. Upam, da bodo rezultati dobri, atmosfera pozitivna. Da nas bo bodrilo več ljudi. Prihajali bodo zanimivi nasprotniki. Radi bi publiko, ker košarka se igra zaradi navijačev.

Kaj bi lahko rekli o Sloveniji, Slovencih?

Slovenija je urejena država. Hitro prideš v hribe in na morje. Z vsemi imam dobro komunikacijo. Večina zna tudi srbski jezik, zato nimam nobenih težav. Vse je pozitivno.

Kako je biti del ekipe, ki je zelo uspešna? Lani ste osvojili vse, kar se je osvojiti dalo.

Uspeh da zadovoljstvo, tudi v športu. Vsi smo bili srečni in zadovoljni. Tako smo igrali celotno sezono. Vse smo osvojili in presrečni smo zaradi tega. Prihajajoča sezona bo zagotovo težja. Imamo ambicije. Sicer ne takšnih kot v prejšnji, vendar zlasti v Sloveniji in pokalu. V ligi ABA bomo morali izboriti kar se da najboljšo uvrstitev.

V ligi ABA bomo nov klub. Naša obveza je ta, da damo vse od sebe. Da dobro treniramo in z vsake tekme odidemo boljši. Na koncu bomo videli, za kaj je to dobro. Visokih ambicij v ligi ABA, ki je resna liga in igrajo na višji ravni, ne moremo imeti.

Kakšna je razlika med osrednjo in drugo ligo ABA? V obeh ste že igrali, obe tudi osvojili.

Razlika je velika. Ko me je Jurica pripeljal, je vedel, kaj od mene pričakuje. Veliko mi je zaupal in mislim, da sem mu zaupanje povrnil. Upam, da bo tudi v prihodnji sezoni tako. Upam, da bomo boljši. Prva liga ABA je bistveno boljša. Selekcija košarkarjev je večja, igra se bolj fizična košarka. V vsem je boljša. Okrepili smo svoje vrste. Mislim, da bomo lahko igrali z vsemi. Počasi bomo šli, korak za korakom.

Kako gledate na to, da sta se hrvaški klub Cedevita in slovenski Petrol Olimpija združila v enega pod imenom Cedevita Olimpija?

Prav veliko me ne zanima. Gledamo nase. Olimpija ima zdaj močno ekipo, zaradi česar bo v državnem prvenstvu in pokalu težko. Tudi Krka je dobra. Na nas je, da dobro treniramo. Na koncu bomo videli, kje bo kdo. Oni naj gledajo svoje dvorišče, mi bomo svojega. Imajo odlično ekipo. Poznam igralce, ki so v ekipi in so moji prijatelji. Spoštujem trenerja Slavena Rimca, s katerim sem bil v Ciboni. Želim jim vso srečo na tekmovanjih, na katerih mi ne nastopamo.

V Kopru je z njim tudi družina. Foto: Vid Ponikvar Kako se spominjate kaotične sezone v Ciboni, s katero ste leta 2014 sredi Beograda prišli do presenetljivega naslova prvaka lige ABA? Ekipa se je dobesedno prepolovila, bili ste zdesetkani …

To je bila zame najlepša sezona v karieri. Začela se je, kot ste rekli, nekoliko kaotično. Nismo bili slabi. Dokler je bil trener Neven Spahija, smo imeli dobro mesto v jadranskem tekmovanju. Nekoliko slabše je bilo v Eurocupu. Ko je odšel, so odšli tudi nekateri nosilci. Na koncu smo osvojili ligo ABA. Z Rimcem in Golemcem sem preživel dve, tri sezone v Ciboni. To so bila morda najlepša košarkarska leta v karieri.

Kaj vam je pomenilo, da ste bili po vojni prvi Srb v Ciboni?

Po narodnosti sem Srb, vendar od košarke v Srbiji nisem nikdar ničesar dobil. Kar se košarke tiče, mi je več pomenilo hrvaško državljanstvo. V Ciboni so me lepo sprejeli. Nikdar nisem imel nobenih težav. Čas mojega igranja v Zagrebu so bila najlepša leta v življenju, kar se košarke tiče. Hvaležen sem jim in vedno grem z veseljem v Zagreb.

Ali ste morali med vojno zapustiti Hrvaško?

Leta 1995 smo pobegnili. O tem nimam posebnega mnenja. Mislim, da ni treba sploh govoriti o tem.