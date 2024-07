Vilfan poslal sporočilo vodstvu KZS, oglasil se je tudi Goran Dragić

Čeprav se je pred kvalifikacijskim turnirjem v Grčiji vedelo, da slovensko izbrano vrsto čaka izjemno zahtevna, morda celo prezahtevna naloga, pa verjetno tudi največji pesimisti niso pričakovali, da bo zasedba Aleksandra Sekulića v Grčiji tako nemočna in brez realnih možnosti za napredovanje. Slovenci so povsem zatajili tako proti Hrvaški kot proti Grčiji in si za svoje predstave prislužili številne kritike. Bolj kot rezultat je izstopala bleda, anemična igra slovenskih košarkarjev, zato se je na udaru znašel selektor Aleksander Sekulić. Še posebej jasen je bil po dogajanju legendarni Peter Vilfan, ki je takoj po koncu turnirja za Šport TV dejal, da pričakuje Sekulićev odstop.

A to se, kot vse kaže, ne bo zgodilo. Slovenski selektor je vnovič dobil tudi podporo vodstva Košarkarske zveze Slovenije in predsednika Mateja Erjavca. "Ta selektor, proti kateremu letijo strupene puščice, nam je v zadnjih letih prinesel uvrstitev na vsa velika tekmovanja, kamor nato pridejo tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar, evroligaški igralci ... Ne vidim, da je v njem težava. On ne igra košarke, igrajo jo tisti na parketu. Vem, da imamo v Sloveniji veliko uličnih selektorjev, a ulica ni nikoli vodila politike KZS in je tudi v prihodnje ne bo," je bil v pogovoru za STA jasen in neposreden Erjavec.

Na besede, ki so še dodobra ogrele košarkarsko srenjo v Sloveniji, se je javno znova odzval Peter Vilfan. Ta je na svojem profilu na Facebooku delil enega izmed člankov o besedah Mateja Erjavca z naslovom Ulica ne bo vodila KZS, Sekulić ostaja selektor, zraven pa pripisal: "Ulica je čudna stvar! Sam sem velik del otroštva (ko nisem bil na igrišču) preživel na ulici! In ta me je naučila marsičesa! Tudi stvari, ki mi jih šola ni mogla dati! Samostojnost, borba za 'preživetje', logično razmišljanje in vztrajnost pri zagovarjanju pravice do svojega mnenja, so samo nekatere od njih! Ulice nima nihče pravice podcenjevati, se iz nje norčevati ali je dajati v nič! Ne glede na osebni status ali položaj! In ne pozabimo, da je ulica vrgla tako francoskega kralja kot ruskega carja! In če sem zaradi svojega mnenja (ki ga javno povem) uličar, sem na to iskreno ponosen! Enkrat ulica, vedno ulica! Enkrat uličar, vedno uličar!" je zapisal Vilfan.

Foto: Instagram

Na njegove besede se je odzval tudi nekdanji slovenski zlati kapetan Goran Dragić, ki je na svojem profilu na Instagramu delil fotografijo objave Vilfana in jo opremil z besedami "Kralj Vilfan".

Preberite še: