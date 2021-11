Velika Dončićeva vrnitev pred očetovimi očmi

Po težavah z levim kolenom in gležnjem ter premoru na treh tekem je Luka Dončić ponoči zaigral proti Los Angeles Clippers in bil ob Kristapsu Porzingisu najzaslužnejši za zmago Dallas Mavericks, ki jo je v živo pospremil tudi njegov oče Saša Dončić.

Vse od 15. novembra je bil Luka Dončić na stranskem tiru, potem ko si je proti Denver Nuggets poškodoval levi gleženj in koleno. Dodaten strah se je pojavil, ko je dan pred drugo tekmo proti Los Angeles Clippers na treningu prejel udarec v koleno.

A k sreči ni bilo nič hujšega in Luka je na veliko veselje navijačev Dallasa zaigral za Mavs. Prikazal je predstavo, s katero je svojemu moštvu pomagal tlakovati pot do zmage s 112:104. In da je bilo še lepše, se je to zgodilo pred očmi očeta Saše Dončića, ki je bil po navedbah mavs.com na tribuni.

"Posebno je bilo. Na tej tekmi sem si nadvse želel igrati. Za to se moram zahvaliti zdravniškemu osebju, ki me je pripravilo za tekmo. Vsi so mi vsak dan pomagali," je bil vesel Dončić.

Kidd hvalil Dončića

Najprej je potreboval nekaj minut, da se je ogrel na pravo delovno temperaturo in se ognil osebnim napakam. Štiri je imel že ob začetku tretje četrtine, nato pa ni dobil nobene več. Prav v tej četrtini je eksplodiral in pomagal Dallasu, da je nagnil tehtnico na svojo stran. Dosegel je 15 od skupno 26 točk, v statistiko pa vpisal še devet asistenc in skokov.

Saša Dončić si je ogledal tekmo v živo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V zadnji četrtini so se LA Clippers odločili, da ga bodo ves čas dvojno pokrivali, zato je žoge posredoval soigralcem, ki so ob prostem košarkarju dobro izigrali domačo obrambo in se veselili že desetih točk prednosti (102:92). Nato je sledilo krajše krizno obdobje in še met zvezdnika kalifornijskega moštva Paula Georgea z zvokom sirene za podaljšek.

"Star je šele 22 let in razume igro, poleg tega pa ima izjemen občutek. Ko ima dva košarkarja na sebi, zaupa moštvenim kolegom. Tokrat je bilo tega veliko. Na trenutke smo tako igrali štiri na tri, ker je imel na sebi dva igralca," ga je pohvalil glavni trener Jason Kidd.

Porzingis pošteno povedal: Zaradi Dončića je vsem lažje

V podaljšku so gostje na krilih Kristapsa Porzingisa postavili stvari na svoje mesto in prekinili niz treh zaporednih porazov.

"Utrujen sem bil," je z nasmeškom na obrazu po zmagi dejal Dončić: "Vrnil sem se in takoj podaljšek. A zmagali smo, kar največ šteje, zato sem vesel."

Kristaps Porzingis je pokazal odlično predstavo, ki jo je končal pri 30 točkah. Foto: Guliverimage

"Za trenutek smo si mislili: presneto, zakaj nismo zaključili že v rednem delu," je sprva dejal Porzingis, ki je bil s 30 točkami najboljši strelec Dallasa, nato pa dodal: "Mislim, da kot ekipa psihološko rastemo. Dejali smo si, da je pred nami dodatnih pet minut. Pojdimo na parket in pokažimo, da smo super ekipa. Z vrnitvijo Luke smo veliko pridobili. Pošteno povedano je za nas lažje, ker nam olajša možnosti v napadu. Ko je na parketu, je igranje košarke za vse bistveno lažje. Če ga podvajajo, je na nas, da naredim naslednjo potezo."

Smola za Dallas pa je bila na tej tekmi poškodba Jalna Brunsona, ki si je poškodoval nogo, potem ko je nanjo stopil hrvaški center Ivica Zubac. Mavericks bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na nedeljo, ko bodo gostili Washington Wizards.