Večina se sploh ne bi znašla na tem seznamu

Na žalost na svetovnem prvenstvu, ki se bo na Kitajskem začelo 31. avgusta, ne bo slovenske izbrane vrste, ki se ji prek kvalifikacij ni uspelo uvrstiti še na četrto zaporedno svetovno prvenstvo.

Na zadnjem v Španiji leta 2014 je bila celo sedma, zdaj pa aktualni evropski prvaki ne bodo mogli nadgraditi svojega najboljšega dosežka.

Zato pa bodo svoj prostor pod soncem iskale druge izbrane vrste. Ob imenu Združene države Amerike bi tako rekoč vsak pripisal zlato medaljo, a bo letos vse prej kot samoumevna. Selektor Gregg Popovich nima zvezdnikov svetovnega formata, ki bi zagotavljali zlato odličje, kot so ga v preteklosti Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry …

Odsotnost velikanov svetovne košarke bodo poskušale izkoristiti preostale ekipe, ki imajo v svojih vrstah košarkarje za vzpon na sam vrh.

In kdo so največji zvezdniki svetovnega prvenstva (le en posameznik iz posamezne reprezentance)?

Giannis Antetokounmpo (Grčija)

Greek Freak, kot ga kličejo, bi bil tudi ob prisotnosti vseh najboljših uvrščen med deset največjih zvezd prvenstva. V zadnji sezoni je bil celo najkoristnejši košarkar (MVP) rednega dela lige NBA.

In vanj bodo oči svetovne javnosti še posebej uprte.

Član Milwaukee Bucks bo za tekmečeve obrambe predstavljal zelo težko oviro, saj ga je v igri ena na ena zelo težko zaustaviti.

V veliko pomoč mu bo izkušeni Nick Calathes, ki je eden najboljših organizatorjev igre v Evroligi.

Z njima bo Grčija nevarna za medalje, morda si okoli vratu nadeneta celo zlato.

Nikola Jokić (Srbija)

Srbski privrženci košarke so dočakali Nikolo Jokića, ki odlično igra v ligi NBA. Če pogledamo njegove številke, s katerimi se lahko pohvali onstran luže, ima Srbija v njem odličnega košarkarja za najvišje domete. 20,1 točke, 10,8 skoka in 7,3 asistence na tekmo je hvale vredna statistika.

Foto: Reuters

Še vedno upajo, da bi jim lahko pomagal organizator igre Miloš Teodosić, a so možnosti minimalne.

Jokić pa bo zato z Bobanom Marjanovićem, ki bo po novem soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks, predstavljal drugi nebotičnik v srbski raketi.

Če gledamo napovedi pred začetkom prvenstva, prav Srbiji za zdaj najvišje kotirajo delnice. In selektor Aleksandar Đorđević verjame, da lahko s svojimi izbranci stopi na košarkarski vrh.

Kemba Walker (ZDA)

Ob odsotnosti zvezdnikov lige NBA je v reprezentanci ZDA najbolj znano ime Kemba Walker. Sicer je ob zadnji zlati medalji sodeloval Harrison Barnes, vendar je košarkar Boston Celtics boljši posameznik.

Američani bodo stavili na fizično premoč, s katero bodo poskušali utrujati tekmeca.

Zagotovo lahko pričakujemo, da bodo košarkarji iz lige NBA igrali agresivno v obrambi in s hitrimi protinapadi grenili življenja nasprotnikom.

Kemba Walker je najbolj prepoznaven obraz reprezentance ZDA. Foto: Getty Images

Njihova prednost je, da imajo 12 košarkarjev, ki se bodo lahko rotirali pri diktiranju hitrega ritma igre.

Ob njem bodo vrline poskušali najbolje pokazati še Khris Middleton, Jayson Tatum, Donovan Mitchell in druščina.

Rudy Gobert (Francija)

Francija ima v svojih vrstah kar nekaj košarkarjev, ki so mednarodno uveljavljeni. Nando De Colo, Nicolas Batum, Evan Fournier in Rudi Gobert so osrednji protagonisti v ekipi Vincenta Colleta.

Če bi morali izbrati tistega, ki izstopa med njimi, je to potem robustni center Gobert.

Prav član Utah Jazz bo igral eno od ključnih vlog v ekipi. Zlasti pri sodelovanju z zunanjo linijo in pick'n'rollom, s katerim bodo branilci dobivali dodaten prostor.

Po nekoliko slabših nastopih na zadnjih velikih tekmovanjih galski petelini upajo, da se bodo spet podali v lov za medaljo.

Marc Gasol (Španija)

Ob odsotnosti Pauja Gasola bo dirigentsko palico nad špansko ekipo na parketu nosil njegov mlajši brat Marc. Skupaj z Rickyjem Rubiem, Sergio Llullom in Willyjem Hernangomezom bodo tvorili najnevarnejši del čete Sergia Scariole.

Če pridejo v pravo formo, bi lahko pot na svetovnem prvenstvu tlakovali celo do konca. Enkrat v zgodovini jim je to že uspelo, in sicer leta 2006 na Japonskem.

Španci računajo na dobre igre Marca Gasola. Foto: Vid Ponikvar

Se pa lahko mlajši Gasol pohvali še z dvema zlatima odličjema z evropskih prvenstev.

Jonas Valančiunas (Litva)

Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis sta osrednji imeni v litovski reprezentanci, ki bosta na vsaki tekmi poskušali prevesiti jeziček na tehtnici na stran košarkarsko razvite evropske države.

Čeprav je Valančinuas med sezono zamenjal klub in moral zapustiti Toronto Raptors, ki so na koncu postali prvaki lige NBA, se je tudi pri Memhpis Grizzlies dobro znašel. Njegovo povprečje je znašalo 15,6 točke, 8,6 skoka na tekmo, njegov met igre pa je bil kar 55,9-odstoten.

Dennis Schröder (Nemčija)

Izjemno hitri Dennis Schröder bo za tekmečeve obrambe predstavljal kar nekaj preglavic.

Nemčija v svojih vrstah nima igralca kova Dirk Nowitzki, zato ne pričakujejo, da bi lahko posegli po medaljah. A bosta visoki Daniel Theis (Boston) in soigralec Luke Dončića Maxi Kleber (Dallas) prav tako poskušala ponagajati vsem ekipam na svetovnem prvenstvu.

Danilo Gallinari (Italija)

Italijanska reprezentanca ima v Danilu Gallinariju in Marcu Belinelliju dva izjemna posameznika, ki lahko sama odločita zmagovalca. In Italijani nanju polagajo veliko upov.

Gallinari se je sicer v pripravljalnem obdobju ubadal z manjšimi poškodbami, a bo zaigral na svetovnem prvenstvu. Zato pa je nastopil proti Novi Zelandiji in dosegel 22 točk.

Danilo Gallinari je imel nekaj manjših poškodb in izpustil nekaj pripravljalnih tekem, a bo na prvenstvu igral. Foto: Getty Images

Pri naših zahodnih sosedih je vprašanje, ali bodo uspeli kakovostne posameznike združiti v homogeno celoto in po dolgem času spet narediti odmevnejši rezultat na največjih tekmovanjih.

Nikola Vučević (Črna gora)

Črna gora bo debitirala na svetovnem prvenstvu, navijači pa si največ obetajo od centra Nikole Vučevića, ki že vse od leta 2012 igra za Orlando Magic.

V zadnji sezoni se je lahko pohvalil z 20,8 točke, 12 skoki in 3,8 asistence na tekmo ter je bil med boljšimi posamezniki v ligi NBA.

Črnogorce čaka v skupini izjemno težka naloga, saj imajo v svojih vrstah Grke, izkušene Brazilce in neugodne Novozelandce.

Joe Ingles (Avstralija)

Avstralija je dobila od vseh ekip najboljšo možno spodbudo pred začetkom svetovnega prvenstva. Pred več kot 50 tisoč navijači so premagali (98:94) reprezentanco ZDA in prekinili njen zmagoviti niz, ki je trajal 78 tekem.

Na tej tekmi je bil strelsko s 30 točkami najbolj razpoložen ostrostrelec Patty Mills, 15 pa jih je prispeval Joe Ingles, ki velja za raznovrstnega košarkarja, prav tako pa je lahko zelo nevaren pri metih za tri točke.

Nikola Vučević je prvo ime Črne gore. Foto: Vid Ponikvar

Njegov odstotek meta izza črte 7,24 metra znaša 40,8. Sicer bodo Avstralci računali tudi na nekdanjega košarkarja Olimpije Arona Baynesa, Andrewa Boguta in Matthewa Dellavedovo.