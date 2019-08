Srbi razburili Hrvate: Smo legitimni nasledniki

Medtem ko bosta s področja nekdanje Jugoslavije na svetovnem prvenstvu na Kitajskem (31. 8. – 15. 9.) nastopili le Srbija in Črna gora, pa so bili ob Slovencih kot aktualnih evropskih prvakih največji osmoljenci prenovljenih kvalifikacij Hrvati. V sosednih državah bomo prvenstvo spremljali zgolj na daljavo, vseeno pa je v hrvaških medijih v zadnjem obdobju dogodku na Kitajskem namenjeno zelo veliko prostora. A na nekoliko drugačen način …

Hrvati so se namreč ogorčeno odzvali na razlago košarkarske zgodovine in šampionske dediščine. "Reprezentanca Srbije tretjič nastopa na svetovnem prvenstvu pod tem imenom, a ker gre za legitimno naslednico nekdanje Jugoslavije, je to skupno že enajsti nastop," so v predstavitvi reprezentanc zapisali v priljubljenem srbskem mediju B92 ter ob tem "orlom" pripisali pet zlatih kolajn na svetovnih prvenstvih, osem naslovov evropskega prvaka in eno olimpijsko zlato. Še bolj pa je Hrvate razburil zapis, da je košarkar z največ nastopi za reprezentanco Krešimir Čosić, sicer legendarni dalmatinski košarkarski virtuoz. "Skrajno predrzno," piše v Slobodni Dalmaciji. "Tokrat so res pretiravali, saj si lastijo eno od največjih legend hrvaške košarke," poroča net.hr. Podoben je odziv tudi v številnih drugih medijih.

Ob tem dodajmo, da tudi uradna spletna stran srbske košarkarske zveze o vseh uspehih jugoslovanske reprezentance piše v prvi osebi množine ter ob tem med drugim navaja tudi slovenske in hrvaške košarkarje.

Foto: Reuters