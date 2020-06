V novi bitki Olimpija na strani EuroCupa

V Stožicah ob povsem novih razmerah v evropski košarki postopoma sestavljajo ekipo za sezono 2020/21, v kateri bodo zanesljivo nastopali v državnem prvenstvu in ligi ABA ter v enem od evropskih pokalov. Zdi se, da bo že drugo zaporedno sezono EuroCup kot druga stopnica evrolige. Tja naj bi Ljubljančane vodil položaj v jadranski ligi, medtem ko pa se zdi vrnitev v Fibino ligo prvakov, o kateri se je prav tako šušljalo, malo verjetna. Kocka bo uradno padla še ta mesec.

Odkrito pa se s prestopom spogledujejo pri Partizanu, kjer so sicer upali celo na veliki evroligaški met. Zdaj v klubu tehtajo med EuroCupom in ligo prvakov. Beograjčani bodo odločitev sprejeli in uradno predstavili v petek popoldan. Javna skrivnost pa je, da so črno-beli iz srbske prestolnice velika želja Fibe, ki se z ligo prvakov podaja v novo ofenzivo, pri čemer klubom ponuja finančno ugodnejšo sezono.

Zadnji odmevnejši "ulov" tekmovanja pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze je Tofaš iz Burse. Gre za naslednjega dosedanjega udeleženca EuroCupa, ki je prestopil na drugo stran. Že pred tem so se za ligo prvakov odločili Bilbao, Darušafaka in Rytas iz Vilne.

"Veliko novico" pa že nekaj časa obljublja šef Panathinaikosa Dimitrios Giannakopoulos. Grški poslovnež, ki je znan po kontroverznih izjavah, je že večkrat zagrozil z izstopom večkratnega evropskega klubskega prvaka iz evrolige. Grožnjo te dni znova obnavlja.