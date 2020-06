V Stožicah potrdili novo okrepitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Kendricku Perryju in Alenu Hodžiću je novi član Cedevite Olimpije postal še slovenski reprezentančni center Žiga Dimec, ki je v pretekli sezoni igral v koprski Primorski.

Kjer je dim, ni le ogenj, temveč v tem primeru tudi Dimec. Da je 211 centimetrov visoki reprezentančni center z eno nogo že v Stožicah, se je v košarkarskih krogih šušljalo že nekaj časa. Pretekli teden so iz Kopra Primorske sporočili, da Žiga Dimec zapušča vrste državnih prvakov. Zdaj so se oglasili tudi iz Cedevite Olimpije in evropskega prvaka označili za tretjo okrepitev.

"Z novimi soigralci se dobro poznam, z nekaterimi iz reprezentance, z drugimi pa iz Primorske. Tudi sistem igre glavnega trenerja Jurice Golemca mi je poznan iz prejšnje sezone. Komaj čakam, da se nova sezona začne in da pokažem, kaj znam," je v prvi uradni izjavi dejal 27-letni center, ki je v svoji karieri igral za Zlatorog, Konjice, Rogaško, Krko, Bayreuth in Primorsko.

Z njim Primorska (p)ostaja vir ljubljanskih okrepitev. Že pred njim so se namreč iz Bonifike v Stožice preselili trener Jurica Golemac, trener za kondicijsko pripravo Filip Ujaković, srbski krilni center s slovenskim potnimi listom Ivan Marinković in dozdajšnji kapetan Primorcev Alen Hodžić.

"Na igralnem položaju centra smo si želeli imeti domačega igralca, ki lahko s svojo višino in močjo dobro opravi svoje naloge. V prihajajoči sezoni namreč želimo jedro moštva sestaviti z domačimi igralci, temu jedru pa bomo nato dodali kakovostne tuje košarkarje," je nov korak v sestavi moštva komentiral športni direktor Olimpije Sani Bečirović.