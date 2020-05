V Ljubljano prihaja zagrizen in nepopustljiv košarkar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člansko moštvo Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija v novo tekmovalno sezono vstopa okrepljeno s slovenskim reprezentantom Alenom Hodžićem. Ta je pred tem tri sezone več kot uspešno nosil dres Kopra Primorske. "Navijači lahko od mene pričakujejo borbenost in srčnost," je povedal Hodžić.

V Ljubljano prihaja koprski ostrostrelec, ki slovi tudi kot zagrizen in nepopustljiv košarkar na obeh straneh parketa, Alen Hodžić. Slovenski reprezentant je s Cedevito Olimpijo podpisal dveletno pogodbo in se že pridružil treningom zmajev v Stožicah.

Alen Hodžić je svojo košarkarsko kariero začel v domačem Kopru, kjer je prestal vse generacije ŠD Koš Koper. V članski konkurenci se je v dresu Koša prvič preizkusil leta 2009, leta 2011 pa se je preselil v ljubljanske Parklje in prvič zaigral v 1. SKL. Sezono 2012/13 je preživel pri domžalskih Helios Suns, poleti 2013 pa se je preselil v Portorož. Leta 2016 je za eno sezono prestopil k Hopsom s Polzele, nato pa se leta 2017 vrnil v domači Koper in vse do konca sezone 2019/20 nosil dres Koper Primorske. Hodžić je bil tudi kapetan moštva koprskih tigrov.

Osvojil je že številne lovorike

S Koprčani je Hodžić v zadnjih dveh letih osvojil številne lovorike, v tem času pa uspešno sodeloval z glavnim trenerjem zmajev Jurico Golemcem. Alen ima v svoji biografiji naslov slovenskega državnega prvaka (2019), tri naslove slovenskega pokalnega prvaka (2018, 2019, 2020), dva naslova slovenskega superpokalnega prvaka (2018, 2019) in naslov prvaka lige ABA 2.

Zaigral tudi v reprezentančnem dresu

Leta 2020 je Hodžić debitiral v dresu slovenske članske reprezentance in na obračunu drugega kola kvalifikacij za EuroBasket 2022 23. februarja proti Avstriji v Areni Bonifika dosegel tudi svoje prve točke v dresu Slovenije.