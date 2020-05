Prvi Slovenec, ki se bo vrnil pod koše

Medtem ko sta bila evroliga in EuroCup dokončno odpovedana, podobne usode pa bo v sredo verjetno deležna še liga ABA, pa se na nadaljevanje in zaključek sezone pospešeno pripravljajo v Nemčiji. Prvi slovenski košarkar, ki bo vnovič stopil na parket ob koncu prihodnjega tedna, član münchenskega Bayerna, je Žan Mark Šiško.

Sezono je začel v dresu Primorske Koper. V dresu slovenskih prvakov se je vrnil v ligo ABA, v kateri je bil z naskokom najboljši asistent, s soigralci pa hit tekmovanja. Vse do konca decembra, ko je preproga, pod katero je primorski novinec na jadranski sceni pometal svoje finančne težave, popokala po vseh šivih. Novo leto je že pričakal v novem okolju. Preskočil je dve stopnici in se z Bayernom iz Münchna znašel na evroligaškem vrtiljaku.



Priložnost je dobil na sedmih evroligaških tekmah in na šestih v državnem prvenstvu. Sledil je tekmovalni mrk. A za razliko od mnogih evropskih košarkarjev, ki bodo morali na vrnitev pod koše počakati do začetka nove sezone, bo eden najboljših slovenskih organizatorjev igre Žan Mark Šiško ob koncu prihodnjega tedna vendarle stopil na parket.



Nemško prvenstvo se bo namreč nadaljevalo in zaključilo s turnirjem najboljših osmih ekip v Münchnu. Prvo tekmo bo Bayern kot vodilni v ligi odigral prihodnjo soboto, tekmec pa bo Ulm, ki ga vodi Jaka Lakovič. Zadnja tekma sezone pa je predvidena 28. junija, le dan pred tem, ko bo Šiško dopolnil 23 let.

Še pred slovesom od Kopra je postavil osebni jadranski rekord: 19 asistenc. Foto: ABA liga

Vas že pošteno "srbijo košarkarski podplati"?

Vsekakor. Delim veselje z vsemi soigralci. Vsi komaj čakamo, da se ta večtedenski košarkarski mrk prekine. Treniramo. Zdaj tudi vemo, zakaj treniramo. Lepo bo zamenjati okolje in preklopiti na tekmovalni ritem. Zaključni turnir nemškega prvenstva je zdaj dejstvom.

Kakšna je bila za vas karantena v obdobju koronakrize?

Celotno obdobje sem preživel v Münchnu. Tujci v klubu smo sicer izrazili željo po vrnitvi v domovino. Toda delodajalci tej ideji niso bili naklonjeni. Ker je nemški zdravstveni sistem zelo učinkovit, so želeli imeti vse pod nadzorom. V primeru, da bi kdo od nas zbolel, bi ga lahko nemudoma predali v medicinske roke. Poleg tega je vodstvo nemške lige vseskozi zagotavljalo, da se bo sezona nadaljevala. Bayern torej ekipe nikoli ni razpustil.

Kako pa so potekali treningi?

Vseskozi sem bil v pogonu. Tudi na tej ravni se je videla velika organiziranost kluba. Že takoj na začetku so za vsakega košarkarja pripravili načrt treningov. Seveda, sprva smo delali strogo individualno. Imel sem en trening na dan. 45 minut košarke, 45 minut fitnesa. Ko pa so se ukrepi sproščali, smo se prilagajali in začeli vaditi skupaj. Zdaj že skoraj dva tedna treniramo tako kot pred krizo.

Življenje v Münchnu?

Iskreno, prav velikih razlik v življenju pred epidemijo koronavirusa in med njo niti nisem zaznal. Res je, trgovska središča in restavracije niso obratovali. A, če sem kaj potreboval, sem brez težav odštel v trgovino. Malce me je motila le zaščitna maska. A tudi na to sem se nekako prilagodil. Sicer pa kakšnih drastičnih sprememb, o kakršnih so poročali iz mnogih evropskih držav, ni bilo. Tudi Bavarci so se na vse skupaj odzvali zelo mirno in organizirano. V nobenem trenutku nisem začutil panike. Prav zaradi tega sem te tedne lažje prestal kot košarkarji v kakšni drugi državi.

Kaj pa si pravzaprav obetate od nadaljevanja sezone?

Težko odgovorim na to vprašanje. Vseskozi delam in se poskušam dokazovati. S trenerjem se o moji konkretni vlogi niti nisva pogovarjala. Čutim pa vse večje zaupanje. Kaj bo to pomenilo na tekmah, ne vem. Poleg tega bo turnir v Münchnu dokaj specifičen. Vsi skupaj lahko le predvidevamo, kakšen bo ritem, kako se bodo odzivali trenerji … Počakajmo.

Zdaj boste seveda igrali pred praznimi tribunami. Kakšen pa je bil utrip na tekmah pred tem?

Košarkarske tekme so v Nemčiji družinski dogodek. Vse so zelo dobre obiskane. Vzdušje je dobro, čeprav daleč od tistega temperamentnega navijanja, ki ga poznamo na Balkanu. Ni takšne naelektrenosti. Pritisk je zaradi tega vsekakor manjši. Tudi nemška navijaška kultura je takšna, da igralce občinstvo stalno bodri. Ni žvižgov ali negodovanja ob napakah. Ko ekipa izgubi, jo navijači tolažijo s ploskanjem.

Lani slovenski, letos nemški prvak? Foto: Peter Podobnik/Sportida

Evroligaška odpoved vas ni presenetila?

To sem pričakoval. Tudi namigi po sestankih igralcev z vodstvom tekmovanja in sindikatom so nakazovali na takšno odločitev. Pravzaprav je bilo le vprašanje časa, da se bo to tudi zgodilo.

Selitve v München ne obžalujete?

Prepričan sem o tem, da je bila to ena najboljših potez v moji karieri. Zavedal sem se, da bo nepopolna prva sezona zame uvajalne narave. Kot priprava na sezono 2020/21.

Se čuti kakšna povezava z nogometnim velikanom iz Münchna?

Ne. Ime in logotip našega kluba marsikoga vodi k razmišljanju, da smo "priklopljeni" na nogometno finančno pipo. A ni tako. Košarkarski Bayern deluje povsem samostojno. No, smo se pa pred časom s soigralci odpravili na eno od domačih tekem nogometa, Bayerna.