Mladi slovenski košarkar Urban Klavžar je bil na minulem evropskem prvenstvu do 20 let eden najboljših posameznikov in eden tistih, ki so s svojimi igrami močno opozorili nase. 20-letnega branilca po osvojeni srebrni medalji zdaj čaka selitev na Florido, kjer bo v študentski ligi NCAA nadaljeval svojo košarkarsko pot.

Čeprav se je v zadnjih tednih po koncu kvalifikacij za olimpijske igre govorilo predvsem o tegobah, ki jih prinaša jesen karier nosilcev igre zlate reprezentance iz leta 2017 ter o pomanjkanju mlajšega kadra, pa je minulo evropsko prvenstvo do 20 let prineslo vsaj manjši obliž na rane in nekaj optimizma pred pomladitvijo, ki je v izbrani vrsti neizbežna. Še posebej je ob osvojenem srebrnem odličju nase opozoril 20-letni Urban Klavžar, ki je bil za svoje predstave na evropskem prvenstvu nagrajen tudi z uvrstitvijo v najboljšo peterko turnirja, če bi Sloveniji uspelo osvojiti evropski prestol, pa bi bržkone v njegovih rokah pristala tudi nagrada za najboljšega košarkarja turnirja.

S povprečjem 16,1 točke na tekmo je bil peti najboljši strelec turnirja na Poljskem, na finalni tekmi je proti Franciji dosegel 23 točk. "To je moja najljubša ekipa do zdaj, res smo se povezali, prvič sem tudi igral s svojim letnikom v reprezentančni akciji, tako da sem res zadovoljen s tem poletjem. Res smo dihali kot eno, nihče ni skušal na kakršen koli način izstopati. Zahvalil bi se tudi našim staršem, ki so nas podpirali na vseh tekmah," je bil ob vrnitvi v domovino zadovoljen Klavžar.

Na evropskem prvenstvu do 20 let je bil najboljši posameznik v slovenski izbrani vrsti. Foto: FIBA

Slovencem se je še nekaj minut pred koncem v finalu nasmihala zmaga, a se je na koncu zgodba končala s srečnim koncem za Francijo. "Francozi so bili glavni favoriti, nihče ni ravno verjel v naš uspeh. Res so fizična ekipa, dominirajo pod košem, tu v prvi vrsti mislim Perrina in Pendo. Na koncu so nas na račun tega tudi premagali, tudi met z razdalje jim je v finalu bolj stekel kot pred tem. Res imajo odlično ekipo. V zadnjem napadu sem bil odrezan od žoge, Arne je vrgel tisto trojko, ki je meni v zraku res dobro izgledala, a žal ni našla cilja. Nikakor nismo nanj nič jezni, kot sem rekel že prej, sem res zelo ponosen na celo ekipo. Če ni šlo zdaj, bo šlo naslednjič," je prepričan slovenski organizator igre.

"Zelo smo veseli, res sem ponosen na celotno ekipo in štab. Ta dva meseca smo res trdo delali, po finalu je bilo težko sprejeti, ker mislim, da smo igrali boljše od Francije. Vodili smo večino tekme, a nam je na koncu malce zmanjkalo, tudi na račun njihovih skokov v napadu in naše nesigurnosti v napadu. Na koncu se ni izšlo, a kljub temu je to srebrno odličje res velik dosežek, tudi zame osebno," je še končno ločilo reprezentančnemu obdobju nadel Klavžar.

Kalil se je tudi v vrstah Real Madrida. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po koncu reprezentančne akcije ga čaka povsem novo poglavje tudi v klubski sredini, saj bo svojo košarkarsko zgodbo v prihodnji sezoni pisal čez lužo, kjer bo še eden izmed Slovencev, ki bodo svoj prostor na igrišču in v želji po napredku iskali v ameriški študentski ligi NCAA. Po novem bo tako nosil dres univerze na Floridi, in sicer dres ekipe Gators.

"To se mi je zdela najboljša odločitev za mojo nadaljnjo pot. Pogovarjal sem se s trenerjem ekipe, gre za mladega in ambicioznega trenerja, mislim, da je to zame dobra priložnost," je svojo odločitev pojasnil Klavžar. Ta je zadnjo sezono kot posojeni košarkar španskega podprvaka Murcie preživel pri Cantabrii, ki igra v drugi španski ligi. "Pri Murcii ne vem, koliko bi dobil priložnosti za dokazovanje, pogodba se mi je iztekla, potem pa je prišla ta priložnost iz Floride. Tudi finančno je bila ponudba na pravem nivoju. Za Murcio je bila odlična sezona, prišli so v finale španske lige, vidi se, da ciljajo res visoko, tako da sem nekako računal na to, da ne bo toliko prostora za mlajše, zato sem začel razmišljati o drugi poti," je še povedal Klavžar.

Pasti študentske lige

Ta se zaveda vseh pasti, ki jih lahko prinese igranje v ameriški študentski ligi, o dvomih o pravilnosti odločitev za selitev čez lužo v tej fazi kariere so že večkrat v zadnjem letu opozorili tudi v slovenski košarkarski stroki. O pravilnosti odločitve košarkarjev je po koncu prvenstva spregovoril tudi selektor izbrane vrste Peter Markovinovič. "Nihče ne ve, katera pot je na koncu prava. Za Urbana se mi zdi selitev v ligo NCAA dobra, ker je primeren igralec za tja, medtem ko je za nekatere ostale bolje, da bi se kalili v Evropi," je prepričan selektor izbrane vrste do 20 let.

Za člansko izbrano vrsto Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pred odločitvijo se je Klavžar dodobra posvetoval tudi z leto mlajšim Janom Videtom, ki se je lani odločil za selitev k UCLA, kjer pa ni dobil prave priložnosti za dokazovanje, tako da se je odločil za selitev k Loyola Marymount University (LMU). "Jan je moj zelo dober prijatelj, v bistvu moj sosed, veliko sva se pogovarjala. Za njim je res težka sezona, ni dobil prave priložnosti, a kot sem govoril s trenerjem Floride, ne bi smelo biti težav. Veliko sem se pogovarjal tako z Janom kot z ostalimi, kako je v tej ligi, res sem se pozanimal o vseh podrobnostih, tako da verjamem, da je to prava odločitev," je še pojasnil Klavžar.

Pogled proti članski reprezentanci

20-letni 186 centimetrov visoki branilec se veseli tudi morebitnih novih priložnosti v članski izbrani vrsti. Do zdaj je za člansko reprezentanco zbral štiri uradne nastope. Svojo pot je začel pri domžalskem Heliosu, nato pa se je preselil v mladinske vrste Real Madrida, tako kot pet let starejši slovenski kapetan Luka Dončić, s katerim upa, da bo v prihodnosti združil moči tudi v izbrani vrsti.

"Z Luko v reprezentanci še nisem igral, leta 2020 smo med epidemijo igrali skupaj z Luko Rupnikom in tudi Luko v Stožicah. Kar zadeva člansko reprezentanco, pa bi vselej zaigral z največjim veseljem. Reprezentanca so sanje vsakega, sploh igranje za člane v katerem koli športu, ne samo v košarki. Mislim, da smo vsi pokazali, da radi igramo za reprezentanco, a nova generacija prihaja in mislim, da se bo to tudi videlo v prihodnosti. Zdaj sem dobil najlepši zaključek obdobja pri mlajših kategorijah," je še sklenil Klavžar, ki je sicer pri 17 letih že zaigral tudi v evroligi.

