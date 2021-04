Umrl prvorojenec košarkarske legende Scottieja Pippena

"S strtim srcem moram sporočiti, da sem se včeraj poslovil od prvorojenca Antrona. Družila naju je tudi ljubezen do košarke, o kateri sva predebatirala nešteto ur. Resnično verjamem, da bi tudi on zaigral v ligi NBA, če le ne bi trpel za kronično astmo. Ampak to ga ni potrlo, ostal je pozitiven in priden. Ponosen sem na to, kakšen mož je postal," je v seriji objav zapisal Scottie Pippen.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg