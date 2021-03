Umrl košarkarski velikan Elgin Baylor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 87. letu starosti je umrl eden velikanov košarke Elgin Baylor. Kot so sporočili iz ameriške ekipe Los Angeles Lakers, za katero je nekdaj igral član hrama slavnih, je umrl v družinskem krogu.

Kot poroča ameriška mreža ESPN, Baylor velja za enega najboljših košarkarjev v zgodovini, enajstkrat je igral na tekmi zvezd, desetkrat je bil izbran v najboljše peterke v ligi NBA, vse to v 14 sezonah, ko je igral za Lakers (1958-1971).

V sezoni 1958/59 je bil novinec leta in najkoristnejši igralec tekme zvezd. V karieri je povprečno dosegal po 27,4 točke in 13,5 skoka na tekmo.

Z Lakers, ki so se leta 1960 iz Minneapolisa preselili v Los Angeles, je Baylor igral v osmih finalih, a nikoli osvojil naslova prvaka. V njegovi lasti je tudi rekord po doseženih točkah na eni finalni tekmi. Bostonu jih je leta 1962 nasul 61.

Kako velik pečat je pustil v Los Angelesu, govori tudi dejstvo, da njegova številka 22 visi pod stropom dvorane Staples Center, pred njo pa stoji njegov kip.

V karieri je postal prvi igralec, ki je na tekmi dosegel 70 točk, 71 jih je dosegel novembra 1960 proti New York Knicks in ta rekord ekipe Lakers je veljal vse do januarja 2006, ko je Kobe Bryant Torontu nasul 81 točk.

Baylor se je zaradi težav s koleni upokojil zgodaj v sezoni 1971/72 in tako zamudil priložnost za osvojitev naslova, saj so Lakers v tisti sezoni v finalu ugnali Newyorčane.

Po karieri je Baylor tri sezone treniral New Orleans Jazz, a brez večjega uspeha. Zatem pa je svoje mesto našel pri Los Angeles Clippers, kjer je kot generalni menedžer delal od 1986 do 2009.

Leta 1977 so ga izbrali v hram slavnih, aprila 2018 pa so mu pred Staples Centrom postavili kip kot šestemu igralcu jezernikov.

Preberite še: