Tudi slovenska reprezentanca v "mehurčku"

"Veliko je nejasnosti, preveč odprtih vprašanj," je ob pogovoru o iskanju novega selektorja slovenske košarkarske reprezentance oziroma sklepnih pogovorih z grškim strokovnjakom Dimitriosom Itoudisom v četrtek dejal generalni sekretar KZS Rašo Nesterović.

Njegovo razmišljanje je dan zatem podkrepilo naznanilo Mednarodne košarkarske zveze. Fiba namreč tudi uradno napoveduje, da naj bi bilo nadaljevanje kvalifikacij v novembrskem in februarskem kvalifikacijskem oknu odigrano v "mehurčku", torej brez vmesnih selitev reprezentanc. V osnutku ideje je zapisano, da bi v enem "mehurčku", ki bi vključeval dvorano in hotel, svoje delo lahko opravile reprezentance ene ali celo dveh skupin (od štiri do osem ekip).

Podrobnosti novega koncepta niso znane, kot tudi ne pogoji za vloge gostitelja teh "mehurčkov", v katerih bo poskrbljeno za stalna testiranja na novi koronavirus. "Spremljali bomo razmere, povezane z novim koronavirusom, in vse deležnike obveščali o novostih," so zapisali pri FIBA. Podrobnejši načrti pa so za zdaj neznanka tudi za panožne zveze. Zato tudi pri KZS še ne morejo govoriti o tem, ali so kandidati za vlogo enega od gostiteljev.

Spomnimo, Slovenijo, ki je v prvem oknu izgubila na Madžarskem in premagala Avstrijo, bi morali novembra čakati domači tekmi z Ukrajino in Madžarsko, februarja pa z Avstrijo in Ukrajino. Za žensko reprezentanco, ki v kvalifikacijah za EP 2021 še ne pozna poraza, pa sta novembra predvideni gostovanji na Islandiji in Grčiji, februarja pa domači tekmo z Bolgarijo in Islandijo.