Trifunović je določil dvanajsterico za četrtkovo tekmo

Moška članska reprezentanca je iz Term Čatež prek Zagreba in Varšave ob šestih popoldne po lokalnem času srečno prispela v Zaporožje. Po namestitvi v hotelu Khortista Palace je naša reprezentanca že preizkusila koše v prenovljeni mestni dvorani Palača športov, ki so jo odprli pred mesecem dni. Selektor Trifunović je določil dvanajsterico za jutrišnjo tekmo, v kateri ni Mihe Škedlja.

Čeprav je v Ukrajini od danes razglašeno vojno stanje, so slovenski košarkarji brez dodatnih varnostnih ukrepov pripotovali na prizorišče tekme, ki je od kraja nedeljskega incidenta oddaljeno dobrih 300 kilometrov. Na letališču v Zaporožju ni bilo nobenih dodatnih varnostnih ukrepov, prav tako ne pred hotelom v središču mesta, niti v dvorani, kjer so izbranci selektorja Rada Trifunovića opravili prvi trening.

Trening #mojtim v Zaporožju, po katerem bo selektor Trifunović določil dvanajsterico za jutrišnjo tekmo z 🇺🇦. 🏀🇸🇮💪#ThisIsMyHouse #FIBAWC pic.twitter.com/pEIedodPec — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) November 28, 2018

Razmere v Zaporožju so normalne

Slovenska reprezentanca je imela na poti z letališča do hotela in nato v dobra dva kilometra oddaljeno dvorano policijsko spremstvo, ki pa je v Ukrajini za tovrstne športne dogodke povsem običajna. Ekipo je v hotelu sprejel predstavnik Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) Boris Koewing, ki je že v torek prispel v Zaporožje in po vseh pogovorih in ogledih prizorišč pripravil varnostno poročilo. Slovenski odpravi je potrdil informacije, da v mestu zaradi razglašenih razmer ni čutiti nikakršnih posebnosti.

V ekipi ne bo Mihe Škedlja

Naši fantje so zvečer opravili s prvim treningom, po katerem je selektor Rado Trifunović določil dvanajsterico za četrtkovo tekmo. V ekipi tokrat ne bo Mihe Škedlja, tako da bodo slovenske barve v dvoboju z Ukrajinci, ki se začne ob 18. uri po slovenskem času, branili Matic Rebec, Urban Durnik, Edo Murić, Blaž Mesiček, Jan Kosi, Gregor Hrovat, Blaž Mahkovic, Žiga Dimec, Vlatko Čančar, Gregor Glas, Aljaž Bratec in Jakob Čebašek.