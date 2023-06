Trenutek resnice v Beogradu

Cedevita Olimpija ali Partizan? Partizan ali Cedevita Olimpija? To je glavno košarkarsko vprašanje torkovega dne. V Beogradu bo namreč danes (18.00) znan drugi finalist lige ABA, saj se bosta na tretji odločilni tekmi polfinalne serije za drugo vstopnico udarila beograjski in ljubljanski klub. "Ko igraš proti boljši in bolj nadarjeni ekipi, moraš igrati ekipno v obrambi, nadzorovati igro v skoku, obenem pa skušati povezati igro, da v obrambi in napadu igramo kot ekipa," je pred srečanjem poudaril strateg Cedevite Olimpije Miro Alilović.

Teden dni po verjetno največjem klubskem košarkarskem prazniku v Stožicah v tej sezoni, ki so ga košarkarji Cedevite Olimpije kronali z zmago nad Partizanom, bo danes dokončno znan drugi finalist lige ABA. Ta se bo v velikem finalu pomeril s Crveno zvezdo, čeprav ta zaradi srbskega državnega prvenstva še vedno zavrača igranje v navedenih terminih lige ABA. A to so tematike za prihodnje dni, saj bo danes v ospredju obračun v Beogradu lovili presenečenje.

Medtem ko Partizan v času od druge do tretje tekme ni stopil na parket, je Cedevita Olimpija odigrala dve tekmi v finalu slovenskega državnega prvenstva s Helios Suns. Po dveh tekmah je rezultat v zmagah poravnan na 1:1, na zadnjem srečanju v Stožicah v soboto so tesno zmago slavili Domžalčani. "Že pred začetkom polfinalnega niza smo si želeli tretjo tekmo in ta cilj smo izpolnili. Zavedamo se, da bo ta torkova preizkušnja v Beogradu izredno težka, to pa velja za vsako gostujočo na vročem terenu. Ko igraš proti boljši in bolj nadarjeni ekipi, moraš igrati ekipno v obrambi, nadzorovati igro v skoku, obenem pa skušati povezati igro, da v obrambi in napadu igramo kot ekipa," je pred odločilno tekmo v Štark Areni povedal strateg Cedevite Olimpije Miro Alilović, ki si je za pot v Beograd zagotovo želel boljše popotnice, kot je sobotni poraz proti Helios Suns v državnem prvenstvu.

Mira Alilovića in njegove varovance čaka težka naloga. Foto: Nik Moder/Sportida

Ljubljanska zasedba je tudi v dozdajšnjem poteku polfinala pokazala dva obraza. Na prvi tekmi v seriji je bila v Beogradu ves čas korak za tekmeci, ki so se na koncu veselili zaslužene zmage, povsem drugačna pa je bila slika v Stožicah, kjer so ritem večino tekme narekovali domači košarkarji, ki so tako dokazali, da se ob pravem pristopu in odličnem dnevu lahko zoperstavijo tudi evroligaški ekipi.

"Vemo, da bodo naši tekmeci v torek dali vse od sebe, da nas premagajo. V Štark Areni je vedno težko igrati, saj se vselej zbere veliko število navijačev, ki podpirajo svojo ekipo. Na obračunu moramo igrati sproščeno, saj nimamo kaj za izgubiti. Smo izredno motivirani, saj se nam ponuja priložnost, da si priigramo mesto v finalu tekmovanja. Za to garaš celotno sezono, naša naloga pa je, da stopimo na parket in damo vse od sebe," pa je pred srečanjem dejal Yogi Ferrell, ki je za zdaj najkoristnejši igralec končnice regionalne lige, med vsemi, ki še nastopajo v izločilnih bojih.

Željko Obradović je znova izpostavil skok. Foto: Grega Valančič/Sportida

Obradović znova opozoril na isto stvar

Z nestrpnostjo pa tekmo čakajo tudi v Beogradu, kjer se zavedajo, da bi jih še ena podobna predstava kot v Stožicah lahko stala veliki finale in nov srbski derbi. "Imeli smo čas, da se pripravimo na tekmo. Vemo vse, kar je bilo slabega na tisti tekmi v Ljubljani. Najprej moramo neprimerno bolje kontrolirati skok, se bolje odzivati ​​na njihove spremembe v obrambi in ob tem biti agresivni. Raven igre mora biti na najvišji ravni od začetka do konca tekme, je poudaril strateg srbskega moštva Željko Obradović, ki ga skrbi predvsem skok, saj je bila ljubljanska zasedba na obeh dozdajšnjih obračunih v tem statističnem elementu izrazito boljša – na prvi tekmi s kar 50:28, na drugi pa z 39:23.

"To bo zagotovo težka tekma, morali bomo odigrati dobro in zmagati, ker si želimo uvrstitve v finale. Zavedamo se, da bodo prišli pripravljeni na boj, a mi vemo, kaj moramo storiti, da nam bo uspelo," pa je pred srečanjem za klubsko stran Partizana povedal Ioannis Papapetrou.

