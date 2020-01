Tragedija v ZDA. Kobe Bryant umrl v helikopterski nesreči.

Kot poroča vedno dobro obveščeni spletni ameriški portal TMZ je bil Kobe Bryant na krovu helikopterja z najmanj še štirimi ljudmi v svojem zasebnem helikopterju, ki je strmoglavil, potem ko je na njem izbruhnil požar.

Policija v Los Angelesu je že potrdila pet smrtnih žrtev, med njimi pa naj ne bi bilo košarkarjeve soproge Vanesse Bryant.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.