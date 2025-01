Naturalizirani slovenski košarkarski reprezentant Mike Tobey je v intervjuju za multimedijski portal RTV Slovenija potrdil, da ga do nadaljnjega ne bo več reprezentanci. Zagotovo bo izpustil vsaj februarske kvalifikacije in poznejše evropsko prvenstvo, na katerega se je Slovenija uvrstila po novembrskem ciklu kvalifikacij.

Slovensko državljanstvo je Tobey, trenutno član Gran Canarie, ki jo vodi slovenski trener Jaka Lakovič, prejel junija 2021 in takoj navdušil slovensko javnost v kvalifikacijah za olimpijske igre in kasneje ob četrtem mestu na OI v Tokiu.

Dres slovenske reprezentance je nato nosil še na dveh velikih tekmovanjih, pred kvalifikacijami za olimpijske igre v Parizu pa je prednost pred Tobeyjem v reprezentanci dobil še en naturalizirani košarkar, Josh Nebo.

"Nikoli ne želim reči, da je nečesa kar konec, ker ne vem, kaj prinaša prihodnost. Ampak kar zadeva bližnjo prihodnost, ne načrtujem igranja," je v intervjuju za MMC dejal Tobey.

"Zagotovo za zdaj ne bom igral. Poleti me ne bo zraven, saj se po tako naporni sezoni in toliko potovanjih res veselim poletja z družino doma v ZDA," je še dodal 213 centimetrov visok košarkar in ob tem zaprl vrata tudi za februarski zadnji del kvalifikacij. Slovenija se bo 21. in 24. februarja v zadnjem delu kvalifikacij pomerila še z Ukrajino in Izraelom.

Foto: www.alesfevzer.com

Po težji poškodbi Neba, ki skrbi selektorja Aleksandra Sekulića, so pred novembrskim ciklom tekem pri vodstvu reprezentance stopili v stik s Tobeyjem. "Kar zadeva bližnjo prihodnost, se ne vidim v reprezentanci. Nič slabega ne mislim in ne želim, da se to razume s takšnim tonom. V reprezentanci sem res užival," je še dodal 30-letni Tobey.

V karieri je Tobey ob univerzi Virginia zastopal številne ugledne evropske klube, in sicer Valencio, Tenerife, Barcelono ter Crveno zvezdo. V NBA se je preizkusil pri Charlotte Hornets in odigral dve tekmi.

V pogovoru za MMC RTV Slovenija je spregovoril tudi o morebitni selitvi k Cedeviti Olimpiji, potem ko je odšel iz Beograda: "Na kratko sem govoril s športnim direktorjem Olimpije Chechujem Mulerom, s katerim sva dolgo sodelovala v Valencii, ampak je bilo jasno, da želim nazaj v Španijo. Tako ni bilo nič konkretnega."

