Tesen poraz Domžal v Novem Sadu

Potem ko so Domžalčani na tekmovanju v Novem Sadu zanesljivo dobili uvodni dvoboj, v sredo so premagali mlado zasedbo Cedevite iz Zagreba z 88:68, so v bolj izenačenem petkovem obračunu ostali praznih rok. Tako ostajajo v spodnjem delu razpredelnice, trenutno so na desetem mestu s tremi zmagami na devetih dvobojih.

V drugi četrtini so bili Makedonci boljši, a sta bili ekipi večji del precej izenačeni. Tekmeci Heliosa so sicer tudi v zadnji četrtini že vodili za osem (79:71), a so jih Domžalčani še ujeli. Poldrugo minuto pred koncem je bila razlika le še -2, a slovenski ekipi potem nikakor ni uspelo priti do preobrata, Pelister Bitola pa je spretno zadržala minimalno prednost za končnih 83:81.

Pri Kansaiju Heliosu je strelsko najbolj izstopal Blaž Mahkovic z 21 točkami, z dvojnim dvojčkom (18 točk in 14 skokov) pa se je izkazal tudi Tibor Mirtič.

Domžalčane na tem prizorišču čaka še nedeljska tekma s Šibenko. V Novem sadu nastopa tudi drugi slovenski predstavnik v ligi Aba2, GGD Šenčur. Prvi dve tekmi je izgubil (z MZT Skopjem s 73:75, z Vojvodino s 73:92, v soboto ga čaka še tekma s skopskim klubom TZT.