Domžalčani zanesljivo do tretje zmage, Mahkovic novi rekorder

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Helios je prišel do tretje zmage.

Helios je prišel do tretje zmage. Foto: Dragana Stjepanović/ABA2

Košarkarji Kansai Heliosa so uspešno začeli četrti turnir lige Aba 2 v Novem Sadu. V skupno osmem nastopu v tej sezoni so dosegli tretjo zmago. Premagali so mlado zasedbo Cedevite iz Zagreba z 88:68 (17:27, 46:43, 69:56).