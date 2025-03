Teja Oblak na zaključni turnir evrolige

Najmočnejše žensko klubsko tekmovanje v aktualni sezoni prvič poteka po novem tekmovalnem sistemu. Na zaključnem turnirju, ki bo med 9. in 13. aprilom v Zaragozi, bo namreč moči namesto štirih merilo šest ekip. Dve izmed njih sta Praga kapetanke slovenske reprezentance Teje Oblak in Famila Schio slovenskega selektorja Georgiosa Dikaioulakosa.

Večna klubska tekmeca na evroligaškem parketu se bosta srečala že v četrtfinalu ter se potegovala za uvrstitev v polfinale, kjer zmagovalca čaka turški Fenerbahče. Drugi polfinalist je že španska Valencia, katere članica je občasno mlada slovenska reprezentantka Mojca Jelenc. Tekmeca bo dobila po četrtfinalnem dvoboju med Mersinom in Bourgesom.

Praga je na zadnji evropski tekmi premagala Landes z 69:43. Teja Oblak je zbrala tri točke in skoke ter kar sedem podaj. V državnem prvenstvu je za zmago 102:53 nad Ostrawo dodala šest točk, tri skoke in pet podaj.

V polfinalu evropskega pokala bo s Sopronom zaigrala Zala Friškovec. S soigralkami so na povratni tekmi proti francoskemu BLMA sicer klonile s 57:69, a je bila prednost s prve tekme dovolj visoka za napredovanje. Friškovčeva je dosegla 11 točk, pet skokov in dve podaji. Prvi polfinalni obračun proti francoskemu tekmecu, ekipi Villeneuve, jo na domačem parketu čaka že v četrtek. V tekmi državnega prvenstva je slovenska branilka za zmago 79:71 nad ekipo DVTK prispevala štiri točke in skoke.

Maruša Seničar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Maruša Seničar do naslova pokalnih zmagovalk

Naslova nemških pokalnih zmagovalk se veseli Maruša Seničar. Saarlouis je v polfinalu premagal berlinsko Albo 72:67 ter v finalu s 97:73 Keltern. Slovenska reprezentantka je na obeh tekmah igrala po 17 minut. Saarlouis je naslov pokalnega zmagovalca osvojil po dolgih 15 letih. V polfinalu pokalnega tekmovanja pa sta obstali Ajša Sivka v Franciji ter Teja Goršič v Romuniji.

Proti naslovu ruskega državnega prvaka prepričljivo koraka Eva Lisec z Jekaterinburgom. V zadnjem tednu je ruski velikan s 60:56 premagal Dinamo iz Kurska ter s 70:59 MBA iz Moskve. Liščeva je na prvi tekmi zabeležila štiri točke, pet skokov in dve podaji, na drugi pa osem točk in osem skokov ter podajo.

V Grčiji pa je do novih dneh zmag prišla Jessica Shepard. Athinaikos je s 101:54 ugnal Proteas in s 95:82 Panathinaikos. Američanke s slovenskim potnim listom je navdušila z novima dvojnima dvojčkoma, saj je zbrala 28 točk, 13 skokov in tri podaje ter 26 točk, 12 skokov in tri podaje. V aktualni sezoni se tako lahko pohvali z izjemnim povprečjem 27,6 točke, 15,6, skoka in 4,4 podaje.

Cinkarna Celje je v derbiju lige WABA s 76:67 premagala Budućnost. Lea Bartelme je dosegla sedem točk, skok in pet podaj ter Blaža Čeh 18 točk, šest skokov in pet podaj. Ob tem je vodstvo ženske regionalne košarkarske lige odločilo, da bo zaključni turnir najboljše četverice gostila prav ekipa Cinkarne Celje. Turnir bo na sporedu 29. in 30. marca.

