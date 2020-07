Takšnega Luke Dončića še ni videl

Kljub vsemu pa je razlika opazna, se je zasmejal J. J. Barea: "Dirka (Dirk Nowitzki, op. a.) je bilo praktično nemogoče premagati pri metih za tri točke. Pri Luki imam možnost."

Portoričan, ki je prejšnji mesec dopolnil 36 let, tudi pri Luki Dončiću vidi v očeh tekmovalnost, ki se odraža na parketu. Ker je vse bližje končnica, ki bo za slovenskega košarkarja premierna v najmočnejši ligi na svetu, je njegova vnema v Orlandu velika. In ta za seboj potegne celotno ekipo.

Zaradi Dončića treningi v Orlandu boljši

Osredotočen pristop je opazil tudi glavni trener Rick Carlisle: "Čutim, da on čuti, da smo vse bližje končnici. Vidim, kako raste v igri, v vseh segmentih. Zelo trdo dela. In če gredo najboljši košarkarji v ekipi na polno, gre tudi ekipa. In zato smo imeli prvih deset dni v Orlandu res dobre treninge."

S Porzingisom sta gonilni sili Dallasa. Foto: Reuters

Povprečje mladega slovenskega košarkarja v ligi NBA je 28,7 točke, 9,3 skoka in 8,7 asistence na tekmo, zato se od njega pričakuje veliko v nadaljevanju prvenstva, ki naj bi kolesja zagnalo 30. julija. Dallas si je vstopnico za izločilne boje že priigral, vprašanje je le, s katerim moštvom se bo v prvem krogu pomeril.

"Luka želi zmagati v vsem"

Vse bolj postaja trdna vez z latvijskim velikanom Kristapsom Porzingisom, s katerim sta v napadalnih akcijah gonilni sili Dallasa. Barea, ki je bil ob Nowitzkem, ko so Mavericks leta 2011 osvojili naslov prvaka lige NBA, dobro ve, kaj ekipa potrebuje za šampionski pohod. In v trenutni ekipi vidi velik potencial: "Kemija je odlična. In potem je tu naš najboljši košarkar, Luka. Tako, kot igra zdaj, je nekaj posebnega. Nikdar ni bil videti boljši. S takšnim Dončićem imamo priložnost. Tu je še Porzingis, ki ima drugačen talent. Takšnega, kot nihče v ligi."

J.J. Barea izpostavlja, da tako dobrega Dončića še ni videl. Foto: Reuters

Portoričan se je nato spet dotaknil podobnosti med Dončićem in Nowitzkim: "Oba sta zelo tekmovalna. In to v vsaki stvari, ki jo počneta. Dirk je nekoč med treningom rad tekmoval. Luka želi zmagati v vsem, kar delamo na treningu. Takšni igralci želijo biti na vsaki tekmi najboljši. In ti segmenti so podobni kot pri mladem Dirku, ko se je razvijal v velikega igralca."

Carlisle se zaveda, da sta povsem različna košarkarja, a imata del košarkarskega DNK, ki je pomemben pri osvajanju lovorik: "Njuna neizmerna želja po zmagi izstopa. Povrhu vsega sta oba košarkarja, ki želita biti dobra soigralca in hkrati vodji. A na svoj način. Dirk je bil bolj tihi vodja. Luka je drugačen in se bolj glasovno izraža. Njuni vlogi sta različni. Luka je organizator igre. Akcije gredo prek njega. In v Orlandu dobro vodi ekipo."