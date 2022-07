Srbi razkrili karte, na zvezdniškem seznamu tudi MVP lige NBA

Srbska izbrana vrsta se je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo znašla v dokaj zahtevnem položaju. Srbi so iz skupine A napredovali s tretjega mesta, v zadnjem krogu so presenetljivo izgubili proti Belgiji in se v drugi krog podali z izkupičkom treh zmag in treh porazov. Zdaj bodo nastopali v skupini I, kjer so pred začetkom drugega dela šele na petem mestu, za uvod v drugi krog pa jih konec avgusta čakata zahtevna obračuna z Grčijo in Turčijo.

Srbski selektor Svetislav Pešić se je zato odločil, da bo konec poletja oziroma v začetku jeseni napadel z vsemi razpoložljivimi orožji. Na širšem seznamu 22 košarkarjev so tako poleg košarkarja Denver Nuggets Nikole Jokića tudi prvak lige NBA z Golden Statom Nemanja Bjelica, pa Miloš Teodosić, MVP zaključnega turnirja evrolige Vasilje Micić in med drugo zvezdniško zasedbo tudi Nikola Jović, ki je bil izbran na nedavnem naboru lige NBA.

Srbi so na zadnjem evropskem prvenstvu osvojili srebrno odličje, potem ko so v finalu klonili proti Sloveniji. V skupini D jih letos v prvem delu najprej čakajo obračuni z Nizozemsko, Finsko, Poljsko in Češko.

Širši seznam 22 košarkarjev: Aleksa Avramović, Nemanja Bjelica, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Marko Jagodić-Kuridža, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokić, Nikola Jović, Nikola Kalinić, Balsa Koprivica, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić , Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Aleksej Pokuševski, Filip Petrušev, Dušan Ristić, Borisa Simanić, Alen Smailagić in Miloš Teodosić.

