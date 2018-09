Sprovocirani Dragić o (ne)hvaležnosti in svojih milijonih

Pred natančno enim letom se je Slovenija pripravljala na veličastni sprejem košarkarske reprezentance, ki je dan pred tem v Istanbulu z zmago nad Srbijo postala evropski prvak. Eno leto pozneje … Navijači, mediji in tudi člani zlate reprezentance so zajadrali v leto 2017 in se spomnili na zgodovinske trenutke, ti pa so se križali tudi z razblinjenimi sanjami reprezentance o nastopu na svetovnem prvenstvu 2019.

Vsi so bili obveščeni in to pred EP , da bo to moje zadnje veliko tekmovanje za SLO! Dal sem vse od sebe 12 let za reprezentanco!! Hvala se pod mizo valja. PS. Nažru se bom svojih miljončkov,ki sem jih pošteno zaslužil!!! https://t.co/Wvun2381Mg — Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 17, 2018

V spletnem morju pa so se pojavile tudi kritike in zbadljivke. Na eno od teh se je v zanj dokaj neznačilnem slogu odzval najkoristnejši igralec EuroBasketa 2017 Goran Dragić. "Vsi so bili obveščeni in to pred EP, da bo to moje zadnje veliko tekmovanje za SLO! Dal sem vse od sebe, 12 let za reprezentanco! Hvala se pod mizo valja. PS. Nažru se bom svojih miljončkov, ki sem jih pošteno zaslužil," je na spletnem omrežju Twitter zapisal "Gogi".

Njegov "čivk" je bil sicer odziv na komentar enega od uporabnikov Twitterja, ki pa ga je ta medtem že izbrisal. Iz razprave, ki se je ob tem razvnela, je mogoče razbrati, da je ooseba z uporabniškim imenom "SpindlerKlemen" Dragiću očital reprezentančni umik, vse skupaj pa podkrepil s klubskimi zaslužki.

Spletna bitka



Dragić sicer še zdaleč ni prvi član zlate reprezentance, ki se je odzval na zapise na socialnih omrežjih. Najbolj burno je bilo aprila, ko je v javnost prišlo pismo košarkarjev Vladi RS. Tudi takrat se je marsikdo obregnil ob denarne zahteve košarkarjev, v pogovor s komentatorji pa se je najbolj aktivno zapletel Klemen Prepelić in pri tem nekajkrat prekoračil mejo dobrega okusa.