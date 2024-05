Spodbudna novica za Luko Dončića in Dallas Mavericks

Nova tekma, nova priložnost za Dallas Mavericks, da se uvrstijo v veliki finale. Luka Dončić in soigralci bodo v noči na petek ob 2.30 po slovenskem času gostovali pri Minnesoti Timberwolves, proti kateri v boju na štiri dobljene tekme vodijo s 3:1 v zmagah. Dobrodošla novica je, da bi lahko zaigral tudi center Dereck Lively II. Eno od morebitnih odločilnih dejstev za preboj v finale je tudi to, da ima Dallas v svojih vrstah košarkarja, ki je že osvojil šampionski prstan in trikrat igral v velikem finalu lige NBA.

Pred 23 leti so navijači Dallas Mavericks preživljali pravo dramo v prvem krogu končnice in upajo, da se tokrat ne bo ponovila. Košarkarji teksaškega moštva so proti Portland Trailblazers namreč vodili že s 3:0 v zmagah, nakar je tekmec izsilil odločilno sedmo tekmo, v kateri je nato Dallas le uspel napredovati naprej. Tisto leto se je prebil do konferenčnega finala, kjer je moral priznati premoč kasnejšemu prvaku lige San Antonio Spurs.

Navijači si takšne srhljivke proti Minnesoti Timberwolves, ki je prav tako zaostajala z 0:3, a dobila tekmo na gostovanju v American Airlines Centru, ne želijo. Razlog, zakaj ne, tiči v tem, ker bi nasprotnik odločilno tekmo igral na domačem parketu. Dallas, če mu v noči na petek ne uspe na kolena spraviti čvrste zasedbe iz Minneapolisa, ima tako zadnji domači izpit v noči na nedeljo.

Irving zakladnica izkušenj in lastnik šampionskega prstana. Bo ponoči jeziček na tehtnici?

Spodbudnih podatkov pred naslednjim obračunom pa je kar nekaj. V prvi vrsti ta, da je nastop centra Derecka Livelyja II, ki je na tretji tekmi staknil poškodbo vratu in izpustil četrto, bistveno verjetnejši. Če je bil za tretjo tekmo prečrtan, so za gostovanje v Minneapolisu zapisali vprašaj, kar je dobrodošel podatek. Luka Dončić je prav tako vprašljiv zaradi zvina desnega kolena in bolečine v levem gležnju, a je to že stalnica v končnici in nato vselej stisne zobe in stopi na parket.

Kyrie Irving uživa v igranju z Luko Dončićem. Foto: Reuters

Med vsemi košarkarji obeh ekip se lahko z nastopom v velikem finalu in celo z osvojitvijo šampionskega prstana pohvali le en mož. Kyrie Irving dobro ve, kako je igrati tako pomembne tekme. Trikrat je zaigral v finalu lige NBA in se s Cleveland Cavaliers veselil naslova leta 2016. Povrhu vsega je bil pomemben mož, zato bi lahko bil prav on ključna figura na naslednji tekmi. Še posebej ker mu na zadnji ni šlo po željah in bo zagotovo želel pokazati, da je šlo le za slabši večer.

Nihče še ni bil v velikem finalu

V vrstah Minnesote ni košarkarja, ki bi imel takšen rezime v končnici lige NBA. Le dva moža sta, ki sta prišla najdlje do konferenčnega finala – organizator igre Mike Conley in Kyle Anderson.

Se bo P. J. Washingtonu odprlo, kot se mu je proti Oklahomi? Foto: Reuters

Prav Irving je bil eden od jezičkov na tehtnici na uvodnih gostovanjih konferenčnega finala, potem ko so Volkovi na prvi tekmi 3:15 pred koncem vodili za štiri in imeli na drugi 1:06 pred koncem naskok petih točk. Skupaj z Dončićem sta nato pripeljala voz Dallasa do vodstva z 2:0.

Njun doprinos bo ključen tudi ponoči, a prav tako drugih mož, kot sta denimo prvokategornika P. J. Washington, ki je blestel proti Oklahomi City Thunder, in Derick Jones Jr.

Mladi zvezdnik Edwards postavlja nove temelje

A je treba izpostaviti, da se pri Minnesoti dviga prvi zvezdnik Anthony Edwards. Pri vsega 22 letih kaže izvrstne predstave in deluje, kot da že ima izkušnje z igranjem v tako pozni fazi sezone lige NBA. Za Dallas bo zelo pomembno, da zaustavi učinek robustnega Karla-Anthonyja Townsa, ki je ob odsotnosti Livelyja zaživel in se zaustavil pri 25 točkah, pred tem pa ga je ekipa Dallasa dobro zaustavila. Veliko je odvisno od tega, ali bo center Mavs zaigral ali ne.

Anthony Edwards je že pri 22 letih eden najboljših košarkarjev v ligi NBA. Foto: Reuters

Jasno je, da se v Target Centru obeta neizprosen boj za vsako žogo, zato si lahko ljubitelji košarke spet manejo roke, saj so bile prav vse dozdajšnje tekme med nasprotnikoma izjemno izenačene in razburljive do konca.

Navijači Bostona imajo prav posebno željo

Na vzhodni strani pa si v vrstah Boston Celtics, ki so ekspresno s 4:0 v zmagah odpihnili Indiano Pacers, želijo, da bi se serija med Dallasom in Minnesoto nadaljevala vse do 4. junija, ko je predvidena morebitna odločilna sedma tekma.

Pri Bostonu upajo, da se bo serija med Dallasom in Minnesoto zavlekla do odločilne sedme tekme. Foto: Guliverimage

Veliki finale se nato začne že 7. junija ponoči, kar bi pomenilo, da bi zmagovalno moštvo z zahoda prišlo pred zadnjo stopničko dodobra utrujeno. In to bi bila voda na mlin Bostonu, ki bi z morebitnim letošnjim uspehom stopil na sam vrh po številu naslovov lige NBA. Za zdaj je tako kot Los Angeles Lakers pri številki 17.

Prebivalci Minneapolisa so se v preteklosti že veselili petih naslovov prvaka lige NBA, vendar je takrat v mestu igral zdajšnji klub Los Angeles Lakers, ki se je takrat imenoval Minneapolis Lakers. Ekipa Minnesota Timberwolves je bila ustanovljena šele leta 1989 in še nima v lasti prestižnega pokala. Zato pa ga ima Dallas, ki je bil najboljši med vsemi leta 2011.