Slovencem je to uspelo že lani, Američanom pa v noči na petek

Slovenska košarkarska reprezentanca bo pozno poleti dočakala vrhunec sezone, ko bo nastopila na svetovnem prvenstvu. Na največjem tekmovanju pod okriljem Fibe bo nastopila tudi izbrana vrsta ZDA. Američani so se na SP uvrstili z rezervno postavo. Olimpijski prvaki iz Tokia so v noči na petek z 88:77 v gosteh ugnali Urugvaj in se uvrstili na SP. Prvenstvo bo potekalo v treh azijskih državah, za zdaj pa je znanih 18 od 32 udeležencev.

Slovenski košarkarji bodo danes v predzadnjem krogu drugega dela kvalifikacij za SP 2023 gostovali v Estoniji. Izbranci Aleksandra Sekulića, ki danes praznuje 45. rojstni dan, so si že zagotovili nastop na SP. Na največjem tekmovanju se bodo za najvišja mesta potegovali tudi Američani. V kvalifikacijah so nastopili z rezervno postavo. Niso mogli računati na košarkarje, ki se dokazujejo v ligi NBA, na gostovanju v Montevideu pa so z 88:77 premagali Urugvaj in si z deveto zmago v kvalifikacijah, kjer so odigrali 11 tekem, zagotovili udeležbo na SP.

Slovenija si je nastop na SP 2023 zagotovila že lani. Foto: Vid Ponikvar

Na svetovnem prvenstvu bodo igrali na Filipinih. Slovenija bo nastopila na Japonskem, v Indoneziji pa bo na željo gostiteljev zaigrala Kanada. Države gostiteljice SP 2023 so si namreč lahko izbrale po enega tekmeca v svoji skupini. Nastop na SP si je do danes zagotovilo 18 ekip.

Nastop na SP 2023 so si že zagotovili (18): Finska, Nemčija, Latvija, Italija, Španija, Slovenija, Litva, Francija, Grčija (vsi Evropa), Japonska, Filipini, Kitajska, Libanon, Nova Zelandija, Slonokoščena obala, Avstralija, Kanada, ZDA

Preostale člane skupin bo določil žreb, ki bo 29. aprila v Manili. Naslov bo branila Španija, ZDA pa bodo poskušale popraviti vtis z zadnjega svetovnega prvenstva, ko so izpadle v četrtfinalu in ostale brez odličja.