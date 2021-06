Slovenske košarkarje najprej čaka fizično močna Angola

S tekmama med Poljsko in Angolo ter Litvo in Venezuelo se v Kaunasu v torek začenja olimpijski kvalifikacijski turnir, na katerem bo slovenska reprezentanca v svojem tretjem poskusu lovila prvo uvrstitev na olimpijske igre. Prvi dvoboj na turnirju jo čaka v sredo ob 15.30 po slovenskem času. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića se bodo za uvod pomerili z Angolo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vse od prihoda v Fibin mehurček v Kaunas je v uradnem hotelu ter Žalgirisovi dvorani med vsemi šestimi reprezentancami čutiti veliko čustev in strasti, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Vseh šest moštev si namreč želi nastopa na OI, a vozovnica je zgolj ena. Slovenci jo bodo po letu 1992 in 2008 lovili tretjič v svoji zgodovini.

Prvi tekmec bo Angola. Slednja je bila od Barcelone 1992 pa do Pekinga 2008 sicer redna udeleženka OI, a kakšnega odmevnejšega rezultata še ni naredila. Pred turnirjem v Kaunasu je odigrala le dve pripravljalni tekmi proti zasedbi Katalonije in ekipi Joventuta iz Badalone. Slovenci in Angolci so do zdaj odigrali tri medsebojne tekme, vse tri so dobili slovenski košarkarji.

Foto: Vid Ponikvar

Iz trenutne slovenske zasedbe so se z Angolci že pomerili kapetan Edo Murić, Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Jaka Blažič in Aleksej Nikolić.

"Angola ima fizično zelo močno reprezentanco in novega španskega trenerja. Na igrišču predvsem v obrambi skuša izkoristiti to fizično moč, v napadu pa ima nekaj orožij. Svojo igro skuša uveljaviti predvsem pod obročem, tako da bomo morali stopiti skupaj in igrati zelo agresivno," je napovedal selektor Aleksander Sekulić.

Foto: Vid Ponikvar

Murić poimensko igralcev ne pozna, a ve, da se bo treba boriti

Kapetan Murić pa dodal: "Proti Angoli sem sicer pred leti že igral. Poimensko igralcev ne poznam dobro, saj v klubski sezoni igrajo v drugih ligah, kot igram sam, zato nimam veliko možnosti igrati proti njim. Kar smo videli v analizi, je, da so njihovi igralci res zelo fizično močni. Na to bodo stavili. Morali se bomo boriti, zapirati prostor pod košem in ustaviti njihov protinapad."

Čančar meni, da se morajo osredotočiti nase Foto: Guliver Image

"Naše misli so povsem osredotočene na tekmo proti Angoli. Zdaj bom prvič zaigral proti njim, in nisem še imel priložnosti, da bi jih spremljal v živo. Je pa strokovni štab pripravil analizo njihove igre, ki smo si jo v teh dneh večkrat ogledali. Menim, da se moramo bolj kot na njihovo igro, osredotočiti nase," je povedal Čančar, član Denverja.

"Prva tekma na turnirju je vedno zelo pomembna. Pomembno je tudi, da hitro ujameš ritem in uveljaviš svoj način igre. Pri Angoli gre za fizično 'zelo čvrsto ekipo', ki je močna v skoku in dobra igra v obrambi. Naša naloga bo, da hitro omejimo njeno energijo ter se predvsem osredotočimo na lastno igro. S svojim kombinatornim napadom moramo priti do odprtih metov, nasprotniku pa ne smemo dovoliti, da bi prevladoval v skoku pod obročem," pa je dejal novopečeni reprezentant Mike Tobey.