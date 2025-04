Slovenske košarkarice razpoložene, Jessica Shepard v vročem grškem finalu

Slovenske košarkarice so bile v preteklem tednu razpoložene. Finale grškega prvenstva med Olympiakosom in Athinaikosom je izenačen na 1:1 v zmagah. Prva tekma je z 79:73 pripadla ekipi Jessice Shepard, druga pa tekmicam s 75:63. Naturalizirana Slovenka je k zmagi prispevala 27 točk, 13 skokov in tri podaje, na drugi tekmi pa 19 točk, 14 skokov in pet podaj.

Prve finalistke češkega prvenstva so postale košarkarice USK Prage, ki so s 3:0 (86:58, 82:44 in 90:44) v zmagah izločile ekipo iz Chomutova. Teja Oblak je na treh tekmah skupaj dosegla 14 točk, 13 skokov in šest podaj. Takoj po polfinalni seriji pa je misli s soigralkami usmerila k zaključnemu turnirju najboljše šesterice letošnje Evrolige v Zaragozi. V boju za polfinale jih v sredo čaka obračun s Familo Schio, ki jo s klopi vodi slovenski selektor Georgios Dikaiulakos.

Eva Lisec je z UMMC Jekaterinburgom po dveh prepričljivih zmagah napredovala v polfinale ruskega prvenstva. Druga tekma proti moskovskemu Spartaku se je končala z izidom 99:61. Lisec je devetim točkam dodala dva skoka in podajo.

V polfinale je že uvrščena tudi Zala Friškovec. Madžarski Sopron je v četrtfinalu ugnal Cegledi in je v polfinalu že povedel proti zasedbi Uni Győr. Friškovec je na drugi tekmi proti Ceglediju (92:63) zabeležila 13 točk, štiri skoke in tri podaje, za prvo polfinalno zmago 93:73 pa dodala 15 točk, pet skokov in dve podaji.

Po dveh tekmah četrtfinala italijanskega prvenstva sta Alama San Martino in Scrivia izenačeni. Prva je z 71:65 pripadla slednji, Alamo pa je drugo dobil s 70:59. Tina Cvijanović je ob porazu dosegla sedem točk, tri skoke in podajo in za zmago dodala 11 točk ter štiri skoke in podaje.

S končnico državnega prvenstva so začeli tudi v Belgiji. Mechelen je z 2:0 v zmagah (99:73 in 88:53) izločil Charleroi. Lea Debeljak je trem točkam, dvema skokoma in podajama dodala 12 točk, pet skokov in podajo. V polfinalu Mechelen čaka Namur, ki je izločil Kortrijk Špele Brecelj. V Nemčiji je polfinalna serija med Saarlouisom Maruše Seničar in Albo izenačena na 1:1.

V prvi tekmi boja za razvrstitev od petega do osmega mesta romunskega državnega prvenstva je v dresu CSM Constante zablestela Teja Goršič. Za zmago 99:40 nad ekipo CSU Brasov je zabeležila kar 31 točk, 17 skokov in tri podaje. Na Islandiji je Hana Ivanuša s Hamarjem dvakrat zmagala. V dveh tekmah proti Selfossu je skupaj dosegla 22 točk, 24 skokov in šest podaj.

V drugi španski ligi je bila s Paterno uspešna tudi Mojca Jelenc. V Franciji je bila ob visoki zmagi Tarbesa Ajša Sivka deležna počitka. Slednja bo v noči na torek z velikim zanimanjem spremljala nabor lige WNBA. Ameriški mediji ji namreč napovedujejo celo izbor v prvem krogu.

