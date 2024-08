Slovenke še drugič boljše od Črnogork

Košarkarice Slovenije in Črne gore so v Zrečah danes odigrale še drugo prijateljsko tekmo, spet pa so bile boljše Slovenke. Po četrtkovi zmagi s 86:59 so tokrat zmagale z 72:65.

Tudi drugi dvoboj proti Črni gori je začela identična prva peterka Ajda Burgar, kapetanka Zala Friškovec, Ajša Sivka, Jessica Shepard in Hana Ivanuša. Slovenke so s trojko Sivke povedle že po nekaj sekundah igre in prednosti niso več izpustile iz rok.

Črnogorke so se v nadaljevanju sicer približale na šest točk zaostanka (28:34), preobrat je preprečila Jessica Shepard, ki je že v prvem polčasu dosegla dvojni dvojček. Desetim točkam je dodala prav toliko skokov in Slovenke so na odmor odšle z vodstvom 41:34.

V tretji četrtini je selektor Georgios Dikaiulakos veliko igralnih minut namenil mladim košarkaricam. Sara Vujačić je z dvema zaporednima trojkama poskrbela, da so Slovenke pred zadnjim delom vodile s 54:51. Ob koncu je bil izid 72:65. Štiri košarkarice so dosegle dvomestno število točk. Najbolj razpoložena je bila Sara Vujačić (14 točk in 5 skokov), Jessica Shepard je zbrala 13 točk in 17 skokov, Ajda Burgar je dosegla 11 točk in Ajša Sivka deset.

"Vesela sem, da smo poletne priprave zaključile s štirimi zmagami. Iz tekme v tekmo smo popravljale napake in pokazale, na čem smo delale te tri tedne. Vse igralke so pokazale, da so si zaslužile vpoklic v reprezentanco. To je vsekakor dober obet za nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo in upam, da bomo novembra nadaljevale v tem ritmu," je za Košarkarsko zvezdo Slovenije dejala Friškovec.