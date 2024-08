Slovenske košarkarice tokrat boljše od Litve

Selektor Georgios Dikaiulakos tudi tokrat ni mogel računati na Jessico Shepard, Tino in Špelo Brecelj, je pa tekmo začela spremenjena uvodna peterka.

Sara Sambolić, Zala Friškovec, Ajša Sivka, Hana Ivanuša in Teja Goršič so začele silovito in po dveh minutah so vodile z 10:0. A je dvoboj v nadaljevanju dobil podoben scenarij kot v petek. Litovke so izkoristile nihanje v slovenski igri, se do izteka četrtine približale na dve točki zaostanka (17:19), v 13. minuti pa prvič povedle (24:23). Sledil je odgovor Slovenk za vodstvo 35:28 ter nove uspešne minutke gostujočih košarkaric, ki so ob odhodu na glavni odmor vodile 41:37.

Po prihodu iz slačilnic so pobudo znova prevzele Slovenke. Z delnim izidom 19:7 so si priigrale prednost osmih točk, ki je do konca tekme niso več izpustile iz rok.

Zala Friškovec je dosegla 27 točk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tako kot na prvi tekmi sta tudi tokrat ton slovenski igri dajali kapetanka Zala Friškovec in Lea Debeljak. Friškovec je dosegla 27 točk, Debeljak pa 17 točk. Pod košem se je z 12 doseženimi točkami odlično borila Teja Goršič, mlada Ajša Sivka pa je osmim skokom in podajam prav tako dodala 12 točk.

Debeljak: Čaka nas še precej dela

"Po odličnem začetku smo tekmicam dovolile, da so nas hitro ujele. Na nas so se dobro pripravile in smo imele v napadu kar nekaj težav. V drugem polčasu smo z več medsebojne komunikacije in dobro obrambo tehtnico dokončno prevesile v svojo korist. Steklo nam je tudi v napadu. Nekaj napak smo odpravile, a nas v naslednjem tednu čaka še precej dela," je za Košarkarsko zvezo Slovenije povedala Lea Debeljak.

Po prosti nedelji bodo slovenske košarkarice še naprej ostale v Zrečah in opravile zaključek poletnih priprav. Za konec tritedenskega skupnega druženja bodo v četrtek in petek prav tako za zaprtimi vrati odigrale še dve tekmi proti reprezentanci Črne gore.