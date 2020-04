"Slovenija je lahko srečna, da nima takšnega stanja, kot je pri nas" #video

Španija je bila ob Italiji dolgo časa največje žarišče novega koronavirusa na svetu. Okuženih z virusom je prek 230 tisoč, umrlih skoraj 24 tisoč. Življenje se je v tem času dobesedno zaustavilo.

Vlada je zdaj objavila štirifazni načrt za odpravo strogega zaviranja koronavirusa in vrnitev v "novo normalnost" do konca junija. In normalnega življenja si želi tudi košarkar s slovenskim potnim listom Alen Omić, ki si tako kot Klemen Prepelič služi kruh pri košarkarskem klubu Joventutu iz Badalone.

Z ženo in sinom šel ven in od policije dobil opozorilo

"Zdaj gremo lahko ven za eno uro in maksimalno kilometer stran od doma. Policija se nenehno vozi pred zgradbo in nadzira. Prej smo šli lahko le v trgovino. Če so te zaustavili, si moral pokazati račun. Ta teden sem od policije dobil opomin, ker sem bil z ženo in sinom skupaj zunaj. Dva starša ne smeta biti sočasno. Lahko je le eden. Zdaj greva tako, da grem jaz dopoldne, ona popoldne," je sporočil iz Badalone.

Vse od 14. marca in do zdaj je bil zaradi ukrepov "priklenjen" v stanovanju. Veliko časa je preživel s sinom Adianom, ki je prav v času karantene naredil prve korake: "Deseti dan karantene je shodil. Počasi. Z njim se ukvarjam in lepo je. Zabavno je. Vesel sem, da je prišel v najino življenje."

Njegov soigralec v klubu je Klemen Prepelič, oba pa sta trenutno s svojima družinama v Badaloni, od koder klub Joventut tudi prihaja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šele konec preteklega tedna je vlada Špancem prižgala zeleno luč, da lahko stopijo iz stanovanja in nekoliko razgibajo svoja telesa: "Moraš biti pozitiven, da bo vse v redu, ko greš ven iz stanovanja. Upam, da bo vse v redu in da čez dva tedna ne bo spet toliko okuženih, kot jih je bilo dnevno v času največjega vala. Potem nisi nič naredil. Ukrepe je treba sproščati postopno, da bo vse v redu. Poslušati moramo, kaj nam pravijo strokovnjaki. Pred dnevi smo šli za 20 minut na plažo in takoj je bilo ogromno ljudi. Ne moreš na silo in vsi takoj, kot da ni nič. Lahko se spet obrne. Nevarno je. Ko sem videl, kako so bili skupaj, sem šel domov. Slovenija je srečna, da nima takšnega stanja. Tukaj je res težko. Nisem si mislil, da bo tako. Mislil sem, da bo virus prišel in odšel. Ko si doma zaprt, vidiš, da je resno."

"Bomo videli, kaj bo z nami"

Zaradi omejenosti gibanja je težko opravljal treninge, kar je še pred odhodom v Slovenijo poudarjal Zoran Dragić. "Poskušal sem trenirati, vendar ni prostora. Niti približno ne morem imeti takšnih pogojev kot v dvorani. Dva, tri tedne sem nekako treniral, potem nehal. Ne vem, kaj naj naredim," je v torek v pogovoru razlagal Omić in dejal, da čakajo na sejo vlade. In na njej so nato sporočili, da bodo lahko poklicni športniki 4. maja začeli treninge.

V Španiji košarkarskega prvenstva še niso prekinili, kot so to storili že v nekaterih državah – med njimi tudi v Sloveniji. Želijo ga dokončati. Govori se tudi, da bi ekipe nastanili v enem mestu, enem hotelu, in bi tam odigrale zaključek prvenstva. Omenja se Andorro, Tenerife, Barcelono ..., a se ob tem poraja veliko vprašanj. V prvi vrsti je zdravje športnikov, saj je potreben čas, da se telo spet navadi na napore.

"Težko je trenirati, ker si v stanovanju in nimaš opreme, ki bi jo potreboval." Foto: Grega Valančič/Sportida

Na to opozarja tudi Omić: "Da bi začeli s tekmami, potem ko smo bili mesec in pol praktično le v postelji, ni lahko. Zelo težko bo in za telo bo to predstavljal napor. Bolelo bo. Ne samo poškodbe. Sam imam denimo ritual, sistem, kako vse sicer počnem. Da bi imeli tri tedne zdaj za priprave in nato tekme ... Ne vem, kako bodo to izvedli. Nikoli se ni zgodilo, da bi bil toliko časa izven pogona. Nekatere lige so se prekinile in se ne bodo več igrale. Morda je z ene strani to tudi pravilno. Bomo videli, kaj bo z nami. V igri je tudi naše zdravje, zdravje naših družin. Imam ženo in otroka. Ne bi rad, da bi šel v hotel, se okužil in bil nato 40 dni v strogi karanteni. To ne bi imelo smisla."

Soigralčeva sestra okužena in posledično v karanteni kar 40 dni

Če se bodo prvenstva nadaljevala tudi v obdobje po koncu letošnje sezone, bo to sprožilo veliko vprašanj. Tudi pri pogodbah, ki jih imajo športniki sklenjene praviloma do konca junija. V Španiji imajo, kot pravi Omić, določeno, da lahko košarkarsko prvenstvo odigrajo najpozneje do 10. julija.

Do 31. maja je rok, ko morajo vodilni v španskem prvenstvu sporočiti, ali bodo nadaljevali prvenstvo ali ne. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Realno čakamo do 31. maja. Do takrat morajo povedati, kako bo s prvenstvom. Tu sta še Evroliga, Eurocup … Mislim, da je pomembno naše zdravje. Nihče ti ne more zagotoviti, da bo vse v redu. Da bom en mesec v hotelu, igral in se mi ne bo nič zgodilo. Ne bi rad, da se odigrata dve tekmi, nato pa bi moral zaradi okužbe v karanteno. Soigralčeva sestra je bila okužena s koronavirusom. V bolnišnici je bila pet dni, nato pa je morala biti v izolaciji doma 40 dni. Ne samo ona, vsa družina. Do 20. maja mora biti doma," je še opozoril Omić, ki upa, da bo naslednja sezona spet tista normalna in bo šport zaživel v polni meri, kot je bilo to v praksi do zdaj.