Slovenec trka na velika vrata

Žiga Samar je konec februarja dočakal debi v slovenski članski izbrani vrsti. Ob porazu Slovenije proti Finski je bil 21-letni Jeseničan eden najboljših posameznikov slovenske izbrane vrste in takoj dokazal, da bo v prihodnosti eden najpomembnejših členov reprezentance. Samar je svojo košarkarsko pot začel na Jesenicah, nato se je kalil pri Olimpiji, pri 16 letih pa ga je v svoje vrste zvabil Real Madrid. Trenutno je član Fuenlabrade, za katero v povprečju v španski ligi ACB v tej sezoni dosega 7,3 točke, 2,8 skoka in 4,9 podaje na obračun.

Ziga Samar, a 6'6 Slovenian point guard and potential second round pick, is declaring for the NBA draft, his agent Gerard Raventos told ESPN. The 21-year old is the best passer in the Spanish ACB according to several metrics. pic.twitter.com/nrJCf8qEOK