Slaba novica za Slovence, Grki po olimpijsko vozovnico tudi z Antetokounmpom

Selektor grške košarkarske reprezentance Vassilis Spanoulis je potrdil, da bo na julijskem kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Pireju lahko računal tudi na zvezdnika iz lige NBA Giannisa Antetokounmpa. To je zanimiva novica tudi za slovensko reprezentanco, ki bo vozovnico za Pariz lovila na istem turnirju.

V Pireju bo slovenska reprezentanca igrala v skupini B s Hrvaško in Novo Zelandijo, gostiteljica Grčija pa v skupini A z Egiptom in Dominikansko republiko. Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine bosta igrali polfinale, zmagovalki teh pa še finale za edino olimpijsko vozovnico. Pričakujemo, da se bosta zanjo pomerili prav Grčija in Slovenija.

Grška reprezentanca bo z Antetokounmpom močnejša, za zdaj pa še ni jasno ali se bo četi slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića lahko pridružil tudi naš zvezdnik lige NBA Luka Dončić. Ta se te dni z Dallas Mavericks pripravlja na veliki finale z Boston Celtics, naporna sezona pa je že terjala davek na njegovem telesu. Dončić sam je sicer že večkrat poudaril, da bo v Pireju zaigral.

