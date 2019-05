Še kako bodo morali paziti na srbskega košarkarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek bo v košarkarski ligi NBA le ena tekma. Na polfinalni tekmi zahodne konference se bosta pomerila Denver Nuggets in Portland Trail Blazers.

Za ekipi bo to druga tekma v polfinalu, prvo pa so dobili Denver Nuggets in imajo pred domačim občinstvom veliko možnosti, da povedejo z 2:0. Dobra novica za košarkarje Portlanda je, da bodo imeli v ekipi Enesa Kanterja, čeprav ima nekaj težav s poškodbo rame.

Na prvi tekmi je pri Denverju blestel Nikola Jokič. Srbski košarkar je na prvi polfinalni tekmi dosegel 37 točk in devet skokov, tako da bodo morali košarkarji Portlanda še posebej paziti nanj.

Liga NBA, 1. maj