Sanon se je vrnil v domovino

Mladi in nadarjeni ukrajinski košarkar, ki so ga lani na naboru lige NBA kot 44. po vrsti izbrali Washington Wizards, je v minuli tekmovalni sezoni zaigral na 17 tekmah lige Aba in v povprečju dosegal 4,0 točke, 1,6 podaje in 1,5 skoka na tekmo.

V ligi prvakov je na parket stopil na 12 tekmah in beležil 5,7 točke, 2,0 podaje in 1,9 skoka na tekmo. V državnem prvenstvu je dres ljubljanskega moštva oblekel na 13 tekmah, v 20,2 minutah igre pa dosegal 7,6 točke, 3,0 podaje in 2,9 skoka na obračun.

To poletje je Sanon kot član ukrajinske reprezentance do 20. leta nastopal na evropskem prvenstvu divizije A, ki je potekalo v izraelskem Tel Avivu. Za svojo reprezentanco je v malo več kot 31 minutah igre na tekmo v povprečju dosegal 18,9 točke, 5,6 skokov in 4,1 podajo na obračun.