Rusi na letališču aretirali ameriško dobitnico zlatega odličja

Dvakratna dobitnica zlate olimpijske medalje in zvezdnica WNBA Brittney Griner je bila v Rusiji aretirana zaradi obtožb, povezanih z mamili. Na letališču so v njeni prtljagi namreč odkrili konopljino olje.

"Ko je državljanka ZDA pripotovala iz New Yorka na letališče Šeremetjevo, je carinski pes zaznal morebitno prisotnost narkotičnih snovi v njeni prtljagi. Carinski pregled je nato odkril, da ima državljanka ZDA v svoji prtljagi konopljino olje," so sporočili s carine.

Njena žena Cherelle Griner je v soboto na Instagramu objavila njuno sliko, ob tem pa se zahvalila vsem, ki se zavzemajo za varno vrnitev Brittney v ZDA: "Svojo ženo ljubim iz vsega srca, zato to sporočilo prihaja v enem od najtežjih trenutkov mojega življenja. Razumem, da ste številni med vami z leti vzljubili BG in imate pomisleke ter želite podrobnosti. Prosimo, spoštujte našo zasebnost, saj si še naprej prizadevamo za to, da bi mojo ženo varno spravili domov."

Foto: Guliverimage Američanka je že od leta 2014 članica ruskega kluba UMMC Ekaterinburg, v najmočnejši ženski košarkarski ligi WNBA pa je del zasedbe Phoenix Mercury. Na petih tekmah je za rusko ekipo v povprečju dosegala 13,2 točke in 4,2 skoka na tekmo. Sicer pa je zvezdnica s Phoenixom leta 2014 osvojila žensko WNBA, hkrati pa z ameriško reprezentanco po dvakrat postala olimpijska in svetovna prvakinja.

V najmanj primernem trenutku se je znašla v primežu ruskih organov pregona, saj se nadaljuje ruska invazija na Ukrajino, Američani pa so tako ali drugače prav tako vpleteni v zgodbo. "Pozorno spremljamo položaj in dogodke, s katerimi se spopada Brittney Griner v Rusiji. V dolgi karieri je vedno ravnala z največjo profesionalnostjo. Njena varnost in dobro počutje sta naša glavna skrb," so zapisali pri Ameriški košarkarski zvezi, medtem ko so pri WNBA dodali, da je prednostna naloga njena hitra in varna vrnitev v ZDA.

Prav tako so zaskrbljeni pri klubu Phoenix Mercury, kjer so prav tako v nenehnem stiku z igralko in njeno družino.