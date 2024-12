Rogaško bo znova vodil Damjan Novaković

Košarkarski klub Rogaška je na spletni strani v ponedeljek sporočil ime novega trenerja. To je postal stari znanec iz Rogaške Slatine Damjan Novaković. Nasledil je Dragišo Drobnjaka, ki se je zaradi slabih rezultatov z vodstvom kluba dogovoril o prekinitvi sodelovanja.

Novaković je Rogaško vodil med letoma 2013 in 2022 ter v tem času spisal največje uspehe kluba. Nato je vodil še Šentjur in Kansai Helios Domžale, to sezono pa je bil na klopi Mostarja.

Zdaj se po dveh letih in pol vrača na klop Rogaške, ki trenutno na lestvici lige OTP banka zaseda sedmo mesto s štirimi zmagami in osmimi porazi.

"Ko smo se odločili za zamenjavo trenerja, je bil Damjan seveda naša prva izbira. Veseli nas, da se je odločil sprejeti izziv in vrniti na klop domačega kluba. Verjamemo, da je prava oseba, da obrne rezultatsko krivuljo navzgor," je za spletno stran kluba dejal predsednik Kristijan Novak.

Ekipa Rogaške se bo pod vodstvom Novakovića prvič predstavila 6. januarja, ko jo v 13. krogu DP čaka lokalni derbi v Šentjurju.