Rogaška po dramatičnem zaključku izgubila pri vodilnemu Borcu

Košarkarji Rogaške so na peti tekmi lige Aba 2 zabeležili še četrti poraz in ostali pri dnu razpredelnice. Z 89:87 jih je v Sarajevu, kjer poteka tretji turnir regionalnega tekmovanja, tesno ugnal vodilni Borac iz Banjaluke.

Rogaška (1-4) je ves prvi polčas gledala v hrbet vodilnemu Borcu (5-0), ob koncu druge četrtine pa zaostajala tudi za 11 točk (39:50). Pred velikim odmorom so varovanci Damjana Novakovića vseeno prišli na -6. Z delnim izidom 13:0 je slovenski predstavnik povedel in prednost držal vse do zaključka tretje četrtine, ko je banjaluško moštvo vnovič pobegnilo na +6.

V zadnji četrtini so varovanci Damjana Novakovića ves čas ostajali v stiku z bosanskim predstavnikom, povsem pa so se mu približali v zadnjih dveh minutah po trojki Mladena Primorca (85:87), nato pa izenačili po polaganju Petra Vujačića.

Diante Baldwin je 39 sekund do konca zadel oba prosta meta, po minuti odmora pa so tako košarkarji Rogaške kot Borca sprva izgubili žogo, Vujačić pa je imel po osebni napaki sedem sekund pred koncem na voljo prosta meta za podaljšek, a je oba zgrešil. Kljub temu je Nejc Zupan uspešno skočil v napadu, a nato zgrešil met za podaljšek.

Pri slovenskih predstavnikih sta bila strelsko najbolj uspešna Vujačić z 29 in Terry Armstrong z 18 točkami. Ronald Jackson je 14 točkam dodal deset skokov. Pri Borcu je Joshua Cunningham dosegel 22 točk, Diante Baldwin pa 21.

Vsaka od ekip v Aba 2 bo v prestolnici Bosne in Hercegovine odigrala po tri tekme. Rogaško čakata še obračuna proti Zlatiboru (16. december) in Mladosti (19.).

Helios Suns (3-1) bodo prvo tekmo v Sarajevo odigrali v torek proti MZT Skopju (15.00), ki ima enako razmerje zmag in porazov. Nato Domžalčane čakata še dvoboja proti Vojvodini (16. december) in Širokem (18.).

