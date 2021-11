Helios zanesljivo ugnal Lovćen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

aba 2, 3. in 4. krog

V košarkarski ligi Aba 2 so te dni na sporedu tekme 3. in 4. kroga. Helios Suns so danes na turnirju v Osijeku premagali Lovćen 1947 s 94:80. V četrtek jih čaka še obračun s Sutjesko ob 21.00.