Sloviti trener se je vrnil v NCAA

Sloviti ameriški košarkarski trener Rick Pitino se je vrnil v ameriško študentsko ligo NCAA. Sedeminšestdesetletni nekdanji strateg New Yorka in Bostona v ligi NBA ter študentskih ekip Providence, Kentucky in Louisville v ligi NCAA je prevzel strokovne vajeti na univerzi Iona.