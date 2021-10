Nekdanji Dončićev trener šokiran #video

Košarkarji Brooklyn Nets so v noči na soboto v ligi NBA doma premagali Indiano Pacers (105:98). Dvoboj je zaznamovala tudi nešportna poteza Kevina Duranta, ki je po prekršku nad njim besno zalučal žogo med občinstvo. Poletela je zelo daleč, Rick Carlisle, dolgoletni strateg Dallasa, pri katerem je vodil tudi Luko Dončića, pa je prepričan, da so sodniki enemu največjih zvezdnikov lige NBA pogledali skozi prste, saj bi si zaslužil izključitev.

Sporna poteza, o kateri se je razglabljajo po dvoboju v New Yorku, se je pripetila slabih pet minut pred koncem tretje četrtine. Nad Kevinom Durantom je bil storjen prekršek, prvi strelec Brooklyna, ki je letos z ameriško izbrano vrsto osvojil zlato olimpijsko medaljo v Tokiu, pa je nato na presenečenje mnogih jezno zalučal žogo med gledalce.

Kako je Kevin Durant vrgel žogo proti tribunam:

''Videl sem Kevina Duranta, ki je besno vrgel žogo do desete ali petnajste vrste tribun in pri tem ni bil izključen,'' je po dvoboju z nasmeškom dejal Rick Carlisle in dodal: ''To sem videl. To me je šokiralo.'' Ko so ga novinarji vprašali, kakšno je bilo pojasnilo sodnikov o tem, da jo je Durant odnesel brez izključitve, je nekdanji trener Luke Dončića dejal: ''Tega ne bom delil z vami, saj nočem spraviti sodnikov v nelagoden položaj. Sodniki so prijetni možje. Napravili so le eno veliko napako. Bodo že prejeli obvestilo od lige,'' je še odvrnil 62-letni Američan, sicer predsednik Združenja trenerjev lige NBA.

Dolgoletni strateg Dallas Mavericks od začetka sezone 2021/22 vodi košarkarje Indiana Pacers, s katerimi za zdaj ni preveč uspešen. Na šestih tekmah je vknjižil le eno zmago.

Rick Carlisle je z Indiano v tej sezoni na šestih tekmah zmagal le enkrat. Foto: Reuters

Da so sodniki na srečanju storili napako, je po dvoboju priznal tudi Sean Wright, eden od delivcev pravice. ''Ko smo si po tekmi še enkrat pogledali to potezo, smo videli, da je Durant vrgel žogo med gledalce na silo. Moral bi biti izključen.''

Kaj pa je o vsem skupaj dejal Durant, ki je na tekmi prispeval 22 točk, 11 skokov in 7 asistenc? ''Ne vem, kaj mi je bilo, kaj sem takrat razmišljal,'' je zaupal nepredvidljivi zvezdnik Brooklyna, ki pričakuje finančno kazen vodstva tekmovanja. Pojasnil je, da je v bistvu ciljal tablo in se ni zavedal, da bi lahko zaradi tega, ker jo je zgrešil in je žoga poletela med občinstvo, prejel izključitev.