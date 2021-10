Dallas v Denverju tako slab, da Dončić v zadnji četrtini ni igral

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so po treh zaporednih zmagah doživeli hud poraz. Drugi večer zapored pač niso uspeli nadoknaditi 20 točk zaostanka. Še več: Denver Nuggets so bili tako razigrani, da je bila tekma odločena že po treh četrtinah, tako da v zadnji Nikola Jokić sploh ni več igral (niti Dončić). Na prejšnji tekmi si je Jokić sicer poškodoval koleno, a očitno le ni bilo tako hudo, saj je začel v prvi peterki. Zaradi lažje poškodbe pa znova ni igral Vlatko Čančar. Na tribuni je bil še en as Denverja Jamal Murray, ki pa še okreva po poškodbi kolenskih vezi. Poškodoval se je aprila, želja je, da bi bil nazaj do končnice. Pri Dallasu sta manjkala Kristaps Porzingis in Starling Brown.

Znova slab začetek Dallasa

Dončić je dal 16 točk. Foto: Guliver Image Začetek tekme za Dallas tako kot dan prej ni bil najboljši. Čeprav je Denver v uvodnih šestih minutah izgubili kar pet žog, je povedel s 15:9. Po prvi minuti odmora Jasona Kidda je sledila ukradena žoga in Nuggets so prvič povedli z dvomestnim številom točk (19:9). Dallas je imel serijo osmih zaporednih zgrešenih metov in prvo četrtino je ob le 33-odstotnem metu končal z zaostankom 21:29. Dončić je dal pet točk, na drugi strani se je z devetimi razigral Michael Porter Junior, s klopi pa je z dvema pomembnima košema navdušil Facundo Campazzo.

Druga četrtina vrnila upanje

Po boljšem zaključku prve četrtine je bil Dallas odličen tudi v začetku druge. Delni izid 13:0 in prvo vodstvo na tekmi (30:29). A Denver je takoj odgovoril in to silovito - z delnim izidom 17:3 za najvišjo vodstvo 46:33. Med najzaslužnejšimi Jokić, pa čeprav je bil v tistem trenutku pri le dveh točkah, v 20. minuti je imel namreč že devet skokov in šest asistenc. Denver je bil neustavljiv predvsem s prodori pod koš (brez zgrešenega meta v raketi). Po šestih zaporednih zgrešenih metih je dve minuti pred koncem polčasa Dončić dosegel svoji prvi točki v drugi četrtini (54:37), skupaj na tekmi do tega trenutka le sedem. Zaključek polčasa pa: Lukov koš pod osebno napako, zadet prosti met in nato še en zaradi tehnične napake Jokiću. In na odmor sta ekipi odšli z izidom 54:44. Dončić je bil pri 11-ih točkah in petih skokih, Jokić pri štirih točkah, 12-ih skokih in sedmih podajah.

Tretja četrtina najslabša v sezoni

Drugi poraz v sezoni. Foto: Guliver Image MVP minule sezone Jokić je že v uvodni minuti drugega polčasa dobil četrto osebno napako, a ga je trener Mike Malone obdržal v igri. In ta je takoj dal dva koša (58:46). Prednost domačih je znova naraščala. Ko se je Dončiću zgodila druga izgubljena žoga (njegova podaja je končala pri komentatorjih ameriške televizije), je Denver v četrti minuti tretje četrtine po delnem izidu 10:0 vodil že za 17 (64:47). Po minuti odmora se je Luka s košem in prostim metom sicer oddolžil za napako. V raketi je Denver dvoboj dobival z 38:18 in sredi tretje četrtine vodil že za 25 (75:50). In Dončiću ter soigralcem je šlo samo še slabše (28-odstoten met iz igre). Mavericks so četrtino izgubili z 12:33! Tako malo točk v eni četrtini to sezono še niso dobili. Ob zaostanku za 31 (87:56) je bila tekma zanje že po 36-ih minutah izgubljena.

Dončić in Jokić ostala na klopi

To sta dojela tudi trenerja in Dončić (16 točk, 6 skokov v 26-ih minutah) ter Jokić (11 točk, 16 skokov, 8 podaj v 25-ih minutah) nista več stopila na parket. Več priložnosti so dobili rezervisti, pri Denverju tudi 21-letni 218 centimetrov visoki Bol Bol, sin legendarnega Manuta Bola. In prav on je dal koš za Denverjevo stotico (101:71). Nekateri navijači so prepričani o zmagi že nekaj minut pred koncem odšli domov. Končni izid: 106:75. Denver je iz igre metal 52-odstotno (28 asistenc), Dallas le 30-odstotno (14 asistenc).

Liga NBA, 29. oktober: Denver Nuggets : Dallas Mavericks 106:75

Barton 17, Green 14, Gordon 13, Porter 12, Jokić 11, 16 sk., 8 as.; Dončić 16 (met za 3 1/4, za 2 4/14, prosti meti 5/5), 6 sk., 4 as., 2 ukr., 2 izg, Burke 11 Toronto Raptors : Orlando Magic 110:109

Barnes 21, VanVleet in Trent po 19, Dragić ni igral; Anthony 24, Suggs 21 Brooklyn Nets : Indiana Pacers 103:94

Harden 29, Durant 22, 11 sk.; Craig 24, 11 sk., Duarte 19 Miami Heat : Charlotte Hornets 114:99

Butler 32, 10 sk., Adebayo 26, 19 sk.; Hayward 23, Bridges 22 New Orleans Pelicans : Sacramento Kings 88:94

Valanciunas 21, 12 sk., Ingram 16; Hield 18, Fox 19 Portland Trail Blazers : Los Angeles Clippers 111:92

Lillard 25, Nurkić 14, 17 sk.; George 42, 8 sk., Kennard 16 Los Angeles Lakers : Cleveland Cavaliers 113:101

James 26, 8 sk., Anthony 24, Westbrook 19; Mobley 23, Rubio 18

Lestvica:

Preberite še: