Dončić in Kidd brez panike, a Dallas je napadalno najslabši v ligi

Na peti tekmi sezone lige NBA so Mavericks doživeli drugi poraz. Nuggets so jih premagali za 31 točk. Tekma je bila odločena že po treh četrtinah, tako da zadnje Luka Dončić sploh ni odigral. "Začne se pri meni. Moram igrati mnogo bolje. Ta tekma gre na moj račun. Čim prej jo je treba pozabiti, a se obenem nekaj naučiti," je bil samokritičen Ljubljančan. Iz igre je metal 4 proti 18 (od tega za tri 1 od 4). Dal je 16 točk. Njegovo povprečje te sezone zdaj znaša 22,4 točke na tekmo. Izza črte za tri točke pa meče le 26-odstotno. "Zgreši mete, ki jih po navadi zadeva. Zato me ne skrbi. Ne gre samo zanj. Vsi imajo odprte mete, a ne zadevajo," posebnega preplaha ne dela niti trener Dallasa Jason Kidd.

Najboljši strelci začetka sezone:



1. Stephen Curry 30,4 točke na tekmo, 42-% met iz igre, 39-% za tri

2. Ja Morant 30,4 točke na tekmo, 54-% met iz igre, 41-% za tri

3. Kevin Durant 28,5 točke na tekmo, 56-% met iz igre, 36-% za tri

...

22. Luka Dončić 22,4 točke na tekmo, 42-% met iz igre, 26-% met za tri

Jason Kidd Foto: Guliver Image Prosto soboto bodo preživeli ob ogledu posnetkov s te in prejšnjih tekem. "Ni prvič, da ima take težave. Štab mu bo pomagal. Vsakemu se enkrat v sezoni to zgodi. Bolje na začetku kot ob koncu. To je pozitivna stran. Še naprej mora metati," ga spodbuja Kidd. V prejšnji sezoni je za tri metal 35-odstotno, iz igre 48-odstotno. In prav tako na uvodnih tekmah ni bil pravi. "To je šele začetek sezone. Lani je bilo podobno ali pa še slabše. Zaupati moram svojemu metu. Imel sem naporno poletje. Kmalu bom spet zadeval." To je bila Dallasova druga tekma v dveh dneh, pa še na visoki nadmorski višini v Denverju. Luka pa je obenem torej spomnil še, da je imel za razliko od večine tekmecev v NBA naporno poletje. "To ni izgovor. Bila pa sta dva dolga meseca z reprezentanco. Šele prihajam nazaj v formo."

Podobno kot večer prej proti San Antoniu so slabo začeli tekmo. A Spursi so slabši nasprotnik od Denverja in so se izvlekli. Proti Nuggetsom pa so se frustracije ob zgrešenih metih povečevale v teku tekme. Na koncu so imeli le 30-odstoten met iz igre. "Nimamo izgovorov. Imeli smo odprte mete. Denver je bil boljši. Slabi začetki so težava. O tem smo že govorili," a polemiziranje ne pomaga, dodaja Kidd, treba je trenirati. "Koliko smo imeli podaj? 14. To je pri le 30-odstotnem metu iz igre sicer kar veliko. A ne glede na to, kako gledaš, je to slabo. Ni izgovorov. Morali bi igrati bolje."

Napadalni učinek Dallasa na začetku sezone:



97 točk na tekmo (29. v ligi)

39,6-% met iz igre (30. v ligi)

31-% met za tri (27. v ligi)

19,4 podaje na tekmo (30. v ligi)

Napadalni učinek Mavericksov na začetku sezone je skrb vzbujajoč. Imajo najslabši odstotek meta v ligi. Nobena druga ekipa nima tako malo podaj na tekmo. Na petih tekmah so v povprečju dali 97 točk, manj samo Detroit Pistons (94). V negativnem smislu izstopajo tudi pri metu za tri točke (31-odstoten), kar jih uvršča na 27. mesto (najboljši odstotek za tri ima trenutno Denver, 49,4-%). Zato tudi tri zmage s petih tekem ne bi smele biti prevelika tolažba. Dončić se tega zaveda: "Nismo še odigrali dobre tekme. Zmagali smo tri, a nismo nobene odigrali dobro. Še posebej ne v napadu. V obrambi smo dobri, moramo pa biti boljši v napadu." Proti Denverju tudi obramba ni bila posebej dobra, saj se je med strelce vpisalo kar 14 košarkarjev Denverja, od tega jih je pet doseglo dvomestno število točk.

Luko in Dallas naslednja tekma čaka že v nedeljo (zvečer po srednjeevropskem času). Nasprotnik pa Sacramento Kings, ki imajo prav tako tri zmage in dva poraza.