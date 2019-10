Razumljivo je, da ga po takšni predstavi boli glava

Pred tekmo so košarkarji Cedevite Olimpije obljubljali agresivno igro v obrambi, a od nje praktično vseh 40 minut ni bilo ne duha ne sluha. Kot, da košarkarji ne bi imeli želje. Povrhu vsega je pri gostih zmanjkal prvi strelec Kenny Cherry, medtem ko je imel pri domačih težave s prepono Mirko Mulalić.

O obrambi ne duha ne sluha

Francozi so v prvem polčasu dosegli kar 52 točk, kar je občutno preveč, in dokaz, kako luknjičasta je bila obramba Zmajev. Vsega 196 cm visoki Taylor Smith je bil tisti, ki je v prvih 20 minutah povzročal največ preglavic. In to pod obročem proti višjim košarkarjem Olimpije. Dosegel je 16 očk.

Igra košarkarjev v zeleno-beli opravi ni bila na ravni, da bi padli koašrkarji Nanterra. Foto: Grega Valančič/Sportida

Igra zeleno-belih je bila v napadu individualno naravna. Prave povezanosti med košarkarji ni bilo videti. V večini so čakali le na to, kaj bo naredil tisti, ki ima v svoji posesti žogo. Povrhu vsega so bili zelo slabi pri izvajanju prostih metov (2/8 Olimpija, 9/10 Nanterre - na koncu 26/29).

Zbudili so se šele zaradi sodnikov, a to ni bilo dovolj

Prednost francoskega moštva se je večkrat gibala okoli desetih točk, najvišja je znašala pri 33:21. Olimpija se je reševala s trojkami, pri katerih je prednjačil Marko Simonović (21 točk – pet trojk). Nekako je bilo videti, da so se košarkarji zbudili, ko so jim z nekaterimi odločitvami dvignili pritisk sodniki. Tudi gledalci so takrat vstali in za nekaj časa smo začeli gledati drugačen obraz Ljubljančanov.

Zadnja četrtina je tekla in ob agresivnejši igri v obrambi, ko so si košarkarji začeli pomagati, ter bolj dinamičnem napadu, je Olimpija prek razigranega Codija Millerja-McIntyreja (19 točk) začela loviti priključek in pri 81:79 celo povedla.

Olimpija tudi po sredi ostaja brez zmage in na repu skupine C. Foto: Grega Valančič/Sportida

A se na žalost navijačev tehtnica ni dokončno prevesila na stran izbrancev Slavena Rimca, ki so v zaključku naredili spet preveč osnovnošolskih napak in gostom odprli cesto do druge zmage v Eurocupu, Olimpija pa tudi po četrti tekmi ostaja pri ničli.

"Razočarani smo lahko. Kot trener sem zelo razočaran. Ni izgovora. Ne gre za rezultat. Če kdo igra včasih dobro, mu moraš čestitati in reči, da je boljši. Vendar ne tokrat, na način, kako smo igrali. V naši ekipi so košarkarji motivirani v napadu, ne v obrambi. Ne, da ne bi poslušali. Takšna tekma je bila, nismo bili dobri. Ob polčasu smo rekli, da moramo biti v obrambi bolj agresivni. V prvi četrtini smo dobili 28 točk. To se ne sme zgoditi. 0:4 imamo izkupiček v Eurocupu. Če gledamo vse tekme, je zgodba ista. Zaradi naših napak, smo prišli v Eurosupu v slab položaj. Glava boli, gledati moramo naprej," je po težkem porazu dejal hrvaški strokovnjak na klopi Olimpije.