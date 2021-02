Rakete se želijo od kvalifikacij posloviti z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred tekmo med Slovenijo in Islandijo

Slovenske košarkarice želijo kvalifikacije, v katerih so uresničile cilj, končati z zmago.

Slovenske košarkarice želijo kvalifikacije, v katerih so uresničile cilj, končati z zmago. Foto: Vid Ponikvar

Slovenske košarkarske reprezentantke, ki so jim navijači pripisali vzdevek rakete, bodo v soboto odigrale zadnjo tekmo kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Čeprav so se izbranke Damirja Grgića, ki ga na turnirju v Ljubljani nadomešča Slavko Duščak, že zagotovile nastop na prvenstvu, se od kvalifikacij želijo posloviti z zmago.

To ne bi smela biti prevelika težava, saj bodo tekmice Islandke, ki so jih v kvalifikacijah Slovenke že visoko premagale, med ekipama pa je velika kakovostna razlika.

"Pred razmišljanjem o našem tretjem zaporednem evropskem prvenstvu želimo za slovo od kvalifikacij vknjižiti še eno zmago, da bomo imele šest zmag na šestih tekmah. Ne podcenjujemo nobenega, tudi Islandk ne. Ni važno, za koliko bomo zmagale, važno je, da bomo. Okoli te tekme ni veliko za filozofirati, včasih pa so take tekme težje za odigrati kot proti kakšnemu močnejšemu tekmecu," je Eva Lisec potrdila, da je edini cilj na zadnji tekmi zmaga.

"Islandija je specifična ekipa, brez visokih igralk, vse pa so nevarne z zunanjih položajev. Dobro tečejo v protinapad, igrajo ozko obrambo, tako da dopuščajo veliko prostora za met. Mi se bomo na njih maksimalno pripravili, podcenjevali jih ne bomo, velike razlike ne bomo lovili. Ključ do zmage bo obramba in protinapadi, priložnost za igro pa bodo dobile vse igralke," je pred tekmo dejal Slavko Duščak.