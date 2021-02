Čeprav je koronavirus posegel tudi v slovensko žensko reprezentanco in na prihajajočih tekmah ne bo v ekipi selektorja Damirja Grgića, so košarkarice na čelu z Niko Barić in nadomestni glavni trener Slavko Duščak prepričani, da bodo na tekmah še naprej uspešni in tako potrdili nastop na tretjem evropskem prvenstvu.

Zdravstvene okoliščine v celjskem košarkarskem klubu so razlog, da selektor Damir Grgić in njegov pomočnik Jure Krajnc nista mogla priti na reprezentančno akcijo, kakor tudi ne Lea Debeljak in Mojca Jelenc. Covid-19 je tako tudi tokrat ponagajal naši izbrani vrsti.

Na prejšnji akciji v Grčiji je imela ogromno nevšečnosti Nika Barić, potem ko so ji testi kazali tako pozitivne kakor tudi negativne rezultate. A na koncu ni mogla pomagati kolegicam na turnirju, čeprav je z njimi odpotovala na prizorišče.

Barićeva prestala 65 testov na koronavirus

"Na prejšnjem zboru sem bila turist. Toliko bolj vesela sem, da sem zdaj zraven, zdrava in se počutim dobro. To je v tem trenutku najpomembnejše. Vesela sem, da smo z dekleti bolj skupaj. Ta mehurček je bolje organiziran kot tisti v Grčiji. Počutimo se odlično. Imam nek občutek, da sem še malce bolj motivirana, ker je bilo v prejšnjem ciklusu res grozno. Po televiziji sem gledala dekleta, nekaj minut kasneje pa so bila z mano v hotelu," pravi Barićeva, ki je v tej sezoni prestala že 65 testov na koronavirus.

Foto: Vid Ponikvar

"Zoprno je. Pred testom nikoli ne veš, kaj bo pokazal. Imela sem negativne in pozitivne izkušnje. Nič me več ne preseneča," ob tem dodaja izkušena košarkarica.

Z eno nogo že na tretjem zaporednem EuroBasketu

Reprezentanco bo ob odsotnosti Grgića tako na četrtkovi kot na sobotni tekmi v Stožicah proti Bolgariji in Islandiji vodil Slavko Duščak. Nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila španska Valencia in francoski Strasbourg, si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Na lestvici kvalifikacijske skupine A s štirimi zmagami vodijo Slovenke, po dve zmagi in dva poraza so zbrale Grkinje in Bolgarke, zadnje Islandke pa še niso okusile slasti zmage.

Slavko Duščak bo na naslednjih dveh tekmah nadomestni selektor reprezentance, saj Damir Grić prestaja karanteno zaradi koronavirusa. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska reprezentanca je tako pred zadnjim kvalifikacijskim ciklom z eno nogo že uvrščena na evropsko prvenstvo leta 2021, saj bi ji morebitni tretji zaporedni nastop na prvenstvu stare celine lahko preprečil le še čudežni razplet na preostalih tekmah v ljubljanskih Stožicah.

Nenehno v stiku z Grgićem

A gredo po novi dve zmagi, poudarja Duščak, ki je nenehno v navezi z Grgićem glede taktične postavitve igre in celotnega dogajanja: "O taktiki se vsi štirje pogovarjamo skupaj. Zadnjo besedo ima Grga. Preko Zooma in telefona smo v navezi. Poznamo ekipo Bolgarije in skupaj bomo sestavili taktiko. Na tekmi bomo skušali maksimalno odigrati in zmagati. Obe tekmi gremo za zmago. Izumljati novo taktiko na le nekaj treningih nima smisla. Taktično je dosti podobno. Ve se, kdo igra in kako bomo igrali. Nimamo kaj filozofirati."

Barićeva verjame, da bo na evropskem prvenstvu prišel tudi vrhunski rezultat. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska ženska košarka raste iz leta v leto. Posledično imajo tudi naše košarkarice vse večjo veljavo v tujini, izpostavlja Barićeva, ki verjame, da bo v prihodnje prišla tudi do odmevnejšega rezultata na evropskem prvenstvu. A pred leti ni bilo vse tako samoumevno: "Od samega začetka si je bilo težko zamisliti, da bo tako, kot je zdaj. Želja je bila prisotna. Nismo šli v pravo smer, nismo delali na pravi način. Zadnja leta se naša reprezentanca dviguje. Da dosežemo nekaj večjega, je dolgotrajen proces. Čez vse moramo iti. V naslednjih letih lahko posežemo po zelo visokih mestih."